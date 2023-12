Terrível! Presidente de time de futebol dá um soco em árbitro na Turquia em pleno campo de jogo

A Turquia levará a julgamento o presidente do clube de futebol Ankaragücü, Faruk Koca, por ter dado um soco no árbitro do jogo contra o Rizespor, Halil Umut Meler, assim anunciaram as autoridades do país.

Koca, presidente do Ankaragücü, atualmente na 11ª posição da Superliga turca, desceu ao campo logo após o término da partida e deu um soco no rosto do árbitro, depois de terminar o jogo empatado em 1-1 com um gol do Rizespor aos 97 minutos.

No minuto 51, o árbitro havia expulsado por segundo cartão amarelo do jogo a Ali Sowe, atacante do Ankaragücü, uma decisão muito contestada pela torcida.

Seguiu-se um confronto geral no campo, que terminou com a intervenção da polícia e a transferência de Koca para o hospital, após o qual sua prisão será realizada, informou o ministro do Interior turco, Ali Yerlikaya, em uma mensagem na rede X.

Também o ministro da Justiça, Yilmaz Tunç, anunciou na mesma rede social que serão iniciados procedimentos judiciais contra todos os envolvidos no ataque, enquanto o ministro dos Esportes condenou o ataque de Koca ao árbitro.

Até mesmo o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, condenou o ataque na rede X e desejou uma rápida recuperação a Halil Umut Meler. "O esporte é paz e fraternidade."

“No esporte turco, nunca permitiremos a violência”, twittou o mandatário. O Rizespor está em oitavo lugar na Superliga, enquanto o Ankaragücü está quatro pontos atrás, em décimo primeiro.