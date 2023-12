Por que não devemos dormir na decolagem e pouso do avião: segurança e conforto

Dormir durante a decolagem e o pouso de um avião pode parecer tentador, mas especialistas alertam para os riscos associados a essa prática. Além do desconforto, existem considerações cruciais relacionadas à segurança e à saúde que tornam importante permanecer acordado nessas fases críticas do voo, diz o Mega Curioso.

Fases críticas demandam atenção

Durante a decolagem e o pouso, os passageiros precisam estar alertas e prontos para agir em caso de emergência. Manter-se acordado facilita a resposta rápida às instruções e contribui para a evacuação eficiente da aeronave, se necessário. O uso adequado do cinto de segurança é obrigatório, e estar acordado permite ajustes rápidos para garantir a segurança.

Por que não devemos dormir durante a decolagem e o pouso do avião? https://t.co/HvQlAi4qdb — Agamenon Viana🌵🌵 (@agamenon_viana) December 11, 2023

A consciência do ambiente ao redor é crucial, especialmente em condições adversas ou durante turbulências. Permanecer acordado ajuda os passageiros a estarem cientes de possíveis mudanças nas condições de voo. Além disso, a comunicação eficaz entre a tripulação e os passageiros é essencial, dificultada pelo sono.

Prevenção do barotrauma: mudanças na pressão atmosférica durante a decolagem e o pouso podem afetar os ouvidos dos passageiros. O barotrauma ocorre quando não é possível equalizar a pressão nos ouvidos. Permanecer acordado permite que os passageiros estejam conscientes das mudanças de pressão, reduzindo o risco e garantindo uma experiência de voo mais segura.

Prevenção do jet lag (distúrbio do sono que pode afetar pessoas que viajam rapidamente em vários fusos horários.): além das preocupações com segurança, permanecer acordado pode ajudar na prevenção do jet lag. Manter um padrão de sono alinhado com o destino pretendido minimiza os efeitos do jet lag, facilitando a adaptação ao fuso horário do destino.

Em resumo, a decisão de permanecer acordado durante a decolagem e o pouso vai além do conforto pessoal. É uma medida essencial para garantir a segurança, prontidão para emergências e consciência ambiental. Ao seguir essas práticas, os passageiros contribuem para um ambiente mais seguro e facilitam a comunicação eficaz com a tripulação, garantindo uma viagem mais tranquila.