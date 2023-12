Pesquisa: comportamento surpreendente em simulação do apocalipse no video game

Pesquisadores lançaram luz sobre o intrigante comportamento humano diante do apocalipse, utilizando um RPG online como cenário de estudo. Ao analisar a fase beta do jogo ArcheAge, onde os jogadores enfrentavam o iminente desligamento dos servidores, descobertas surpreendentes emergiram, diz o Mega Curioso.

Mundo virtual e o fim dos tempos

Em um cenário de fim do mundo, como reagiríamos? A pesquisa explorou essa pergunta utilizando mundos virtuais como substitutos para situações reais. Durante 11 semanas, jogadores exploraram, lutaram, e socializaram no universo do ArcheAge, apenas para serem informados do encerramento iminente. Os resultados, publicados no Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion, revelam insights intrigantes.

Utilizando um jogo online, pesquisadores analisaram o comportamento de indivíduos após descobrirem que o 'fim do mundo' estava próximo; entenda. https://t.co/ZzoV7bkfLn — Mega Curioso (@MegaCurioso) December 8, 2023

Os pesquisadores analisaram mais de 270 milhões de ações realizadas pelos jogadores durante o período beta. Surpreendentemente, uma vez que a notícia do encerramento se espalhou, atividades como missões e comércio despencaram abruptamente. A sociedade virtual, assim como prevemos na realidade, mostrou sinais de desorganização iminente.

Enquanto muitos jogadores abandonaram o ArcheAge, os que permaneceram formaram laços mais fortes. O chat tornou-se o último refúgio para compartilhar despedidas, refletindo uma possível reação humana ao caos iminente. Uma minoria, contudo, revelou instintos mais primitivos, engajando-se em atividades violentas até então raras.

Implicações para a sociedade real

Embora a pesquisa careça de revisão por pares, a abordagem inovadora proporcionou uma visão intrigante sobre como a sociedade poderia reagir à beira do apocalipse. Com a maioria abandonando tarefas diárias, alguns buscando conforto social, e uma minoria entregando-se à violência, o estudo sugere padrões de comportamento humano em situações extremas.

Em última análise, o estudo ressalta a relevância dos mundos virtuais como simuladores úteis para compreendermos nosso próprio comportamento em face de eventos apocalípticos. Ainda que seja uma simulação, os resultados oferecem uma perspectiva intrigante sobre a complexidade da natureza humana quando confrontada com o desconhecido.