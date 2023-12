Padrasto entra em briga e afirma: ‘Eu sou o verdadeiro pai da minha enteada’

Um homem buscou apoio no Reddit após revelar ter se envolvido em um bate-boca com o pai biológico de sua enteada. Para ele, as atitudes do homem deixaram claro o fato de que ele não “se importa verdadeiramente” com o bem-estar da menina.

Sem se identificar, o homem conta que conhece sua esposa há 10 anos, e que são casados há 7. Quando se conheceram, a filha dela tinha apenas 3 anos e ele sempre fez questão de tratá-la como se fosse sua própria filha. Segundo ele, ao completar 4 anos a menina escolheu sozinha chamá-lo de pai.

“O pai biológico dela fica entrando e saindo de sua vida, ela chama nós dois de pai, mas eu e minha esposa nos referimos a ele pelo seu nome e não como ‘pai’ da nossa filha”.

“Na noite passada ela foi para a casa de seu pai biológico e depois de algum tempo eu recebi uma mensagem dela me pedindo para ir buscá-la”.

Ele se envolveu em uma discussão

O homem então conta que ao chegar na casa do pai de sua filha, encontrou a menina sentada na porta com o homem segurando o braço dela. Imediatamente a menina se levantou e foi de encontro a ele, dizendo que acabou se acidentando ao andar de skate.

“O braço dela estava machucado, com arranhões e difícil de movimentar. Perguntei ao pai biológico dela o motivo dele não ter ligado para minha esposa e ele disse que não era nada demais e que a filha só estava sendo dramática”.

“Ela só me olhou e pediu por favor para ir embora porque estava com muita dor. Quando ela entrou no carro, fui até o pai dela e disse que era por este e outros motivos que eu sou o verdadeiro pai dela, não ele. Eu realmente me importo com o bem-estar dela”.

Segundo ele, na mesma noite enquanto ele acompanhava a menina no hospital, sua esposa recebeu uma mensagem raivosa do pai biológico da menina dizendo que ele agiu de forma “idiota” ao falar sua opinião.

“Ela concorda parcialmente com isso, mas eu estava com a nossa filha no hospital tendo a confirmação de que ela quebrou o braço enquanto seu ‘pai’ achava que era frescura”.

Para os usuários do Reddit, ele não está errado e tomou a atitude correta para proteger a filha.

“Você não está errado. O que você falou provavelmente machucou ele, mas ele deveria ter vergonha de sua própria atitude, e não do que você disse”, comentou uma pessoa.

“Você estava apenas buscando o melhor para sua filha, certamente não agiu errado”, finalizou outra.