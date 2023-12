O que aconteceria com a Terra se estrela errante se aproximasse?

Um grupo de cientistas mergulhou no intrigante estudo das consequências de uma estrela errante se aproximar perigosamente da Terra. Publicado na revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, o artigo simula encontros de até 100 Unidades Astronômicas (UAs) entre planetas e estrelas, explorando cenários fascinantes, porém assustadores, diz o Mega Curioso.

Uma dança cósmica com riscos calculados

As simulações computacionais apontam para uma probabilidade de 95% de que nenhum planeta seja perdido em encontros estelares dentro de 100 UAs. No entanto, os pesquisadores destacam alguns eventos catastróficos possíveis:

Colisão de Mercúrio com o Sol (2,54%) Colisão de Marte com o Sol (1,21%) Impacto de Vênus em outro planeta (1,17%) Ejeção de Urano (1,06%) Ejeção de Netuno (0,81%) Impacto de Mercúrio em outro planeta (0,80%) Ejeção de Saturno (0,32%) Impacto de Marte em outro planeta (0,27%) Colisão da Terra com o Sol (0,24%)

No caso específico da Terra, além da pequena chance (0,48%) de colidir com outro planeta, os cenários sinistros incluem a Lua colidindo conosco, a captura pela estrela errante e até mesmo a aniquilação de todos os planetas e luas do Sistema Solar.

Uma simulação intrigante projeta a Terra como um planeta errante na Nuvem de Oort, entre 50 mil a 200 mil UAs do Sol, onde a sobrevivência seria possível por um milhão de anos, até que a superfície congele completamente.

Em um cenário peculiar, a Terra seria "sequestrada" pela estrela errante, enquanto os demais planetas seriam destruídos, exceto Júpiter. Os cientistas ponderam sobre a habitabilidade em uma nova órbita, mas tranquilizam: "há grandes probabilidades de que a situação atual do nosso Sistema Solar não mude".

À medida que exploramos essas possibilidades fascinantes e aterrorizantes, permanece a certeza de que o cosmos guarda segredos surpreendentes, e a dança cósmica entre planetas e estrelas continua a fascinar a mente humana.