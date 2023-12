O melhor presente? Jovem troca festa de 15 anos por um cavalo para ir à escola

O TikTok é um dos aplicativos mais utilizados em todo o mundo. Apesar de ser um portal para todas as idades, os jovens são o público mais consumidor. Por isso, alguns professores utilizam esse portal para compartilhar um pouco de cultura e assim educar seus alunos.

Apolinar é um professor do colégio de Bachilleres de Kanasín, Yucatán, México, que se tornou popular por mostrar a decisão que uma de suas estudantes tomou ao escolher um cavalo antes de uma festa de seus 15 anos. Sim, a adolescente escolheu um equino para chegar mais rápido à escola.

De acordo com uma entrevista, Jazmín, nome da debutante, conversou com seus pais para comprar ‘Gitano’, que tem 10 anos de idade. “Ela ama os animais tanto quanto nós. Ela tira notas muito boas, é uma boa menina e trabalhadora. Pouco a pouco, temos dado a ela e às suas irmãs o essencial para seguir em frente com seus estudos, já que não contamos com outra ajuda além do trabalho do meu marido”, explicou a mãe da jovem ao portal mencionado anteriormente.

A jovem que se tornou viral de forma significativa está no primeiro semestre do ensino médio e, de acordo com sua mãe, deseja estudar Veterinária ou Medicina: “por isso ela se encarregou de engordar Gitano, para que ele estivesse mais forte e pudesse levá-la para a escola”.

Apesar de a história ter encantado muitos internautas, a realidade é que a família teve que fazer diversos sacrifícios para pagar as despesas do cavalo. “Vivemos dia a dia, em um apartamento pequeno e conseguimos empregos extras para sustentá-los”, expressou a mãe da adolescente.

Até o momento, a gravação dos eventos acumula , onde se podem ler mensagens como “Que inveja, o cavalo vale mais que uma moto”, “Minha dúvida é: onde ela deixa o cavalo quando entra na escola?” ou “ela: vai logo, cara, estamos atrasados. o cavalo: sim, agora vou colocar a sexta marcha”.