Motorista de Mustang roubado causa tragédia na Flórida: três mortos

Um trágico acidente na Flórida deixou três mortos após um homem supostamente bater um Mustang roubado contra carros do xerife e um veículo Uber na Skyway Bridge, diz o New York Post.

Cena de caos

Na noite de 6 de dezembro, na I-275 em São Petersburgo, um Ford Mustang roubado, dirigido por Leosvany Roman, 22 anos, causou uma série de colisões. A perseguição começou quando os deputados do Condado de Hillsborough tentaram deter o veículo sem sucesso.

Roman colidiu com veículos do Gabinete do Xerife e, em seguida, envolveu-se em uma perseguição com a Patrulha Rodoviária da Flórida. Durante a fuga, ele bateu em um carro policial, virou-se, colidiu novamente e, finalmente, atingiu de frente uma Dodge Caravan da Uber.

Três vidas perdidas

O motorista do Uber e um passageiro faleceram no local, enquanto um segundo passageiro sucumbiu aos ferimentos no hospital. O xerife do Condado de Hillsborough expressou indignação pela falta de consideração do motorista pelo perigo que causou.

A Uber declarou que não há registro da viagem e que o acidente "não parece estar conectado à plataforma Uber". A identidade do motorista do Dodge permanece incerta quanto ao seu status de serviço no Uber no momento do acidente.

Leosvany Roman enfrenta acusações graves, incluindo homicídio doloso, homicídio veicular, fuga agravada e evasão envolvendo morte, entre outras. O trágico incidente deixou também um passageiro gravemente ferido e um policial com lesões leves.