Menino de 11 anos encontrado morto em abrigo para migrantes em Nova York

Um triste episódio chocou Nova York na última segunda-feira, quando um menino de 11 anos foi encontrado inconsciente com um cadarço de sapato no pescoço em um abrigo para migrantes no Upper West Side. As autoridades foram acionadas por volta das 17h00, após a descoberta da criança no átrio do Stratford Arms Hotel, que acolhe famílias de migrantes, diz o New York Post.

Abrigo sem segurança

Segundo informações da polícia e fontes ligadas à lei, a criança, que residia no hotel, foi levada às pressas para o Hospital Roosevelt, onde foi declarada morta. A presença de um cadarço em seu pescoço foi confirmada pela polícia.

A tragédia levanta questionamentos sobre as condições de segurança e bem-estar nas instalações destinadas aos migrantes. O Stratford Arms Hotel, situado na West 70th Street, passou por mudanças em setembro, quando dispensou requerentes de asilo solteiros para acomodar famílias migrantes.

A investigação do incidente está em andamento, e a causa da morte será determinada pelo médico legista. A comunidade local e defensores dos direitos das crianças estão atentos aos desdobramentos, esperando respostas e medidas que possam evitar futuras tragédias.

Com a dispensa de requerentes de asilo solteiros em setembro, o Stratford Arms Hotel adotou um novo propósito ao acomodar famílias de migrantes. No entanto, a tragédia recente levanta sérias preocupações sobre a segurança e o acompanhamento adequado das crianças nessas instalações.

Enquanto a investigação prossegue, a comunidade aguarda ansiosamente por respostas e a implementação de medidas que garantam a segurança e o bem-estar das crianças migrantes. A morte prematura do menino de 11 anos destaca a urgência de avaliações detalhadas nas políticas e práticas desses abrigos, visando evitar futuras tragédias.