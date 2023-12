Médicos se surpreendem com a quantidade de pedras retiradas do rim de uma paciente

O caso de uma jovem taiwanesa de 20 anos está dando o que falar. Internada no Hospital Chi Mei com sintomas como febre e fortes dores na parte inferior das costas, Xiao Yu precisou ser submetida a uma cirurgia de emergência depois de um achado médico inesperado.

Conforme publicado pelo O Globo, após dar entrada no hospital e ser submetida a uma série de exames, foi constatado que a jovem sofria com problemas de pedra nos rins.

No entanto, os médicos se surpreenderam com a quantidade de pedras encontradas nos rins da jovem.

Durante o procedimento cirúrgico ao qual Xiao Yu foi submetida, os médicos removeram a impressionante quantia de 300 pedras de seus rins. Atualmente, ela passa bem e seu quadro de saúde é considerado estável pela equipe responsável pelo atendimento. Após alguns dias da realização do procedimento, a jovem recebeu alta hospitalar e segue se recuperando em sua casa.

Mais de 300 pedras foram removidas do rim da paciente. (Reprodução)

Chás e sucos

Chocados com a descoberta, o caso da jovem foi compartilhado pelo veículo de informações local, Taiwan News. Na matéria em questão, é dito que a mulher não gostava de beber água.

Com isso, ela optava por beber sucos e chás com açúcar vendidos em barracas de rua, a fazendo desenvolver um quadro de desidratação crônica e um acúmulo de minerais em seus rins, que levou a formação das pedras.

O procedimento para remoção das pedras dos rins de Xiao Yu foi realizado de forma minimamente invasiva, e as pedras, com medidas que variavam entre 0,5 e 2 centímetros de diâmetro foram removidas com sucesso. Segundo o relatório médico, elas tinham a aparência de “pãezinhos cozidos a vapor”. A nefrolitotomia percutânea foi realizada pelo cirurgião-chefe Lin Caiyang, que foi também responsável por acompanhar a paciente.

Leia também: Sogra exige pagamento por cuidar da casa da nora enquanto ela estava internada