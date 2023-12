Interpol dá golpe no tráfico de animais em 133 países

Os devotos do Natal afirmam que as renas do Papai Noel nunca estiveram em perigo, embora essa espécie enfrente sérias ameaças à sua sobrevivência real. As populações de renas em todo o mundo estão diminuindo, de acordo com os autores de um estudo que aponta a endogamia, a caça furtiva e a proximidade das populações de renas com áreas urbanas como as principais causas dessa situação.

Trueno, Relâmpago, Brincalhão, Cupido, Cometa, Brioso, Bailarín, Acrobata e, é claro, o famoso Rodolfo são os eternos companheiros do Papai Noel e, felizmente, estão a salvo.

E é que a Interpol e a Organização Mundial de Aduanas (OMA) confiscaram 53 primatas, quatro grandes felinos e mais de 1.300 aves, assim como cerca de 300 quilogramas de marfim, milhares de ovos de tartaruga, chifres de rinoceronte, peles de leopardo e dentes e patas de leão.

Tudo isso no âmbito de sua ampla campanha anual de combate ao tráfico de espécies selvagens e madeira, que este ano abrangeu 133 países.

De acordo com a AP, a Interpol coordenou cerca de 500 detenções em todo o mundo entre 2 e 27 de outubro. Foram realizadas mais de duas mil apreensões de animais e plantas. A participação deste ano na operação contra o tráfico ilegal de fauna e flora selvagem, chamada Operação Trueno, foi a mais alta desde o seu início, em 2017.

Venda e contrabando de animais

De acordo com os policiais, os animais vivos seriam destinados ao comércio de animais de estimação ou ao contrabando de ovos ou carne, enquanto que as partes de animais selvagens são utilizadas para jóias ou rituais.

"Os traficantes de fauna e flora silvestres e de madeira colocam em perigo a extinção de animais, aves e plantas importantes", afirmou o secretário-geral da Interpol, Jürgen Stock. "Esses crimes atrozes não apenas privam o mundo de animais e plantas únicas, mas também privam os países de seus recursos naturais", acrescentou.

Como parte da operação, centenas de veículos, incluindo carros, caminhões e navios de carga, foram registrados em postos de controle de todas as regiões. Cães farejadores especializados e scanners de raios-X foram utilizados para detectar fauna selvagem oculta e carregamentos de madeira camuflados. Centenas de pacotes, malas, veículos, embarcações e transportadores de carga foram examinados.

O secretário-geral da OMA solicitou “a aplicação de controles rigorosos nas fronteiras” para desmantelar os traficantes e “trocar informações, promover a colaboração e adotar avanços tecnológicos” nas operações aduaneiras.