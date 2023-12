Homem se depara com criatura semelhante a salgadinho ‘cheetos’ na varanda (Reprodução/Facebook)

Acostumado a colocar seu par de calçados Crocs cinza ao sair para o quintal, Adam Zurn sempre teve o costume de deixá-lo na varanda dos fundos de sua casa. Certo dia, prestes a colocar os chinelos, percebeu algo diferente: se tratava de uma bolinha laranja semelhante ao salgadinho “cheetos”. Relato extraído do portal The Dodo.

“Achei que meu filho tinha deixado cair um ‘cheetos’ ou estava sendo engraçado e enfiou o ‘cheetos’ no meu sapato”, disse Zurn ao The Dodo.

Ao observar com mais cuidado, percebeu não se tratar de um salgadinho colocado em seu par de Crocs. Era um serzinho vivo que, por algum motivo, se alojou em seu calçado. Era uma lagarta laranja.

“Eu estava tipo, ‘Oh, é esse cara de lagarta super laranja’”, disse Zurn.

Investigação estendida

A fim de descobrir qual tipo de lagarta a criaturinha encontrada fazia parte, Zurn registrou algumas fotos e compartilhou nas redes sociais. Em busca de respostas, escreveu:

“O padrão faz com que ele pareça um personagem de desenho animado com enormes olhos de princesa da Disney”, publicou Zurn em uma postagem no Facebook. “Que tipo é?”

Não demorou muito para sua descoberta chegar: se tratava de uma lagarta rabo de andorinha. Tais espécies passam por três estágios larvais: Na primeira fase, são marrons ou brancos. Em seguida, vão se tornando verdes. Por fim, revelam um laranja forte e brilhante, como no caso da criatura encontrada por Zurn.

Ao final de cada estágio, as lagartas entram em seus casulos até que estejam prontas para renascer como belas borboletas.

“Eu nunca tinha visto nada assim”, disse Zurn, que colocou a lagarta na grama para seguir seu caminho. “Mas quem sabe? Talvez eu veja outro no próximo verão.”