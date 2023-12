'Feliz Natal' ao redor do mundo: descubra como diferentes países celebram

Estamos nos aproximando de uma das festas mais celebradas ao redor do globo. Não importa o país, Natal geralmente é um momento para se reunir em família e festejar as coisas boas da vida, sempre respeitando as tradições locais, diz o Mega Curioso.

Em outras línguas e culturas

Japão: "Merikurisumasu" e o Frango do KFC: Apesar de não ser um país tradicionalmente cristão, o Japão mantém entre os seus hábitos a celebração do Natal. Dessa forma, é bem comum encontrar os habitantes do país dizendo "Merikurisumasu" entre os dias 24 e 25 de dezembro.

O fato de a terra do Sol nascente ter iniciado a celebração do Natal apenas no século XIX fez com que a nação adotasse hábitos um tanto peculiares. O principal deles: no dia 24 de dezembro, é muito comum as famílias se reunirem para comer frango do KFC, que nesse período adota uma preparação toda especial para as festividades.

Venezuela: Las Patinatas e Tradições Únicas: observando um pouco as tradições das famílias venezuelanas, vemos que por lá eles possuem um costume bastante peculiar. Na véspera do Natal, é comum ver diversas pessoas participando de um evento chamado las patinatas, que ocorre na capital Caracas e envolve usar patins para ir até a missa.

Antes de acordar no dia 25 para desejar "feliz navidad", é preciso respeitar outra tradição bastante comum no país. As crianças costumam ir se deitar no dia 24 de dezembro deixando a ponta de uma corda amarrada no dedo do pé e a outra extremidade na janela. Dessa forma, as pessoas de patins podem puxar a corda para acordá-las em tempo de ir para a missa.

Islândia: "Gleðileg Jól" e as Visitas dos Yule Lads: caso deseje celebrar o Natal na Islândia um dia, é bom saber que os habitantes locais desejam felicidades nessa festa dizendo "Gleðileg jól". Outro ponto importante é ficar por dentro do sistema de visita dos Yule Lads para participar da festa em plenitude.

It's Dec 12th! It's new moon & also the night the Yule lads begin to visit Icelandic homes to wreak havoc, play pranks & bring gifts. The 1st of the Yule Lads to arrive is the stiff legged Stekkjarstaur, stealer of sheep. Leave him milk & he might leave you goodies in your shoes. pic.twitter.com/4eZi4IALGh — 💫🔮SpellFire🔮💫 (@fire_spell) December 12, 2023

Essas 13 criaturas substituem o Papai Noel e são responsáveis por visitar as crianças locais entre o dia 12 de dezembro e a véspera do Natal. Nessa visita, eles podem deixar um presente para o pequeno/pequena ou uma batata caso não tenha se comportado durante o ano.

Ucrânia: Árvores com Teias de Aranha e "Z Reezdvom": a Ucrânia é outro país que guarda uma tradição bem peculiar no Natal: enfeitar a árvore com teias de aranha artificiais para representar uma história difundida localmente. Antes de desejar "Z Reezdvom" no dia 25 de dezembro, as famílias fazem esse ritual para lembrar de uma lenda comum no país.

Na história, uma viúva vivia sozinha com seus filhos em uma pequena cabana, e um dia uma pinha caiu no quintal e acabou se transformando em uma árvore de Natal. Apesar de não terem dinheiro para decorá-la, na manhã do dia 25 de dezembro eles acordaram e viram que a árvore estava repleta de teias, que se transformaram em ouro e prata depois do nascer do sol. Por conta disso, esse gesto passou a representar o desejo de ter boa sorte no ano seguinte entre os ucranianos.

