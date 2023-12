Famosa youtuber morre em trágico acidente aos 45 anos; seu último vídeo

A famosa youtuber Jenny Blalock faleceu aos 45 anos em um trágico acidente aéreo, na última quinta-feira, 7 de dezembro, no Estado do Tennessee (EUA).

Bill Mayers, diretor do Escritório de Gerenciamento de Emergências do Condado de Giles, informou o falecimento da criadora de conteúdo Jenny Blalock, que estava viajando em um avião junto com seu pai, James Blalock, de 78 anos, após a aeronave se chocar perto da fronteira com o Alabama.

"Foi simplesmente devastador. Foi novamente um dano significativo. Infelizmente, simplesmente não houve sobreviventes", lamentou Bill Myers, de acordo com relatos de mídia como a Univisión.

As causas da tragédia aérea ainda estão sob investigação. No entanto, informações preliminares indicam que o avião monomotor Beechcraft 35 entrou em declínio após perder o controle e cair perto da cidade de Pulaski, a apenas 16 quilômetros do aeroporto mais próximo. O acidente foi registrado por volta das 11h, pouco mais de uma hora após a decolagem, no Aeroporto Knoxville Downtown Island.

A youtuber tinha milhares de seguidores nas redes sociais

De acordo com declarações de Bill Byers, os corpos das vítimas foram encontrados perto do avião, que caiu em uma área remota de difícil acesso para as equipes de emergência. No entanto, eles conseguiram controlar o fogo que envolvia a aeronave.

Jenny Blaclock era uma piloto que havia feito sucesso como youtuber de aviação. A criadora de conteúdo tinha um canal no YouTube chamado TNFlygirl, com mais de 17 mil seguidores e 139 vídeos. O último vídeo que ela fez antes de morrer foi gravado ao vivo com seu pai através das redes sociais.

“Sou piloto privado e voo por diversão em um elegante Beechcraft. Meu canal trata sobre aviação e minha jornada voando para diferentes lugares. Os pilotos privados têm uma perspectiva única da aviação que pode ser informativa e divertida”, revela a descrição em seu canal do YouTube.