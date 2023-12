Estudo: encontrar alienígenas pode demorar 400 mil anos

Um estudo recente da Universidade Nacional de Pequim, na China, aborda a intrigante questão da comunicação com seres extraterrestres, revelando que a resposta pode ser mais demorada do que imaginávamos. Os pesquisadores Wenjie Song e He Gao exploraram a possibilidade de estabelecer contato com civilizações inteligentes extraterrestres (CETIs) e os desafios envolvidos nesse empreendimento, diz o Mega Curioso.

400 mil anos: uma análise

Os cientistas utilizaram a técnica estatística "simulação de Monte Carlo" para avaliar o número potencial de CETIs em nossa Via Láctea e a probabilidade de comunicação entre elas. Em cenários otimistas, com cerca de 43 mil CETIs, a espera por uma chamada interplanetária poderia levar pelo menos dois mil anos. No entanto, em cenários mais pessimistas, com apenas 110 CETIs na galáxia, uma civilização comunicante teria que persistir por incríveis 400 mil anos antes de receber qualquer sinal.

O estudo destaca que a ausência de contato alienígena até agora pode ser atribuída ao curto período de vida da comunicação humana. Os autores ressaltam que as civilizações enfrentam ameaças como questões populacionais, aniquilação nuclear, mudanças climáticas abruptas e até cometas invasores, contribuindo para sua extinção. Segundo eles, o período de vida das civilizações é limitado, seguindo o conceito do "Juízo Final".

Se as previsões do estudo estiverem corretas, as chances de recebermos sinais de CETIs antes de nossa extinção são mínimas. Além disso, a incerteza em torno do número de planetas capazes de originar vida adiciona mais complexidade ao cenário. Os pesquisadores concluem que "o processo de evolução da vida para um CETI e a capacidade de enviar sinais detectáveis para o espaço é altamente imprevisível".

Este estudo lança luz sobre os desafios e incertezas que permeiam a busca por vida alienígena, destacando a importância de considerar não apenas a existência de outras civilizações, mas também a complexidade de fatores que podem influenciar a comunicação interestelar.