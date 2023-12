Conheça a Vovó Custódia: ela malha aos 93 e vai sozinha para a academia de ônibus

Custódia da Natividade, uma senhora de 93 anos, desafia as convenções ao manter uma rotina de exercícios físicos, sendo uma fonte de inspiração para muitos. Ela não apenas pratica musculação, mas também impressiona ao ir sozinha de ônibus para a academia. Sua disposição notável serve como motivação para aqueles que almejam envelhecer com vitalidade.

Autonomia e atividade: a vida de Custódia aos 93

Aposentada e vivendo de forma independente, ela é responsável por todos os afazeres diários em sua casa. Orgulhosa de sua autonomia, ela destaca: “Não há nada que eu não consiga fazer. Cozinho, cuido da casa, vou para as consultas, para a igreja e para a musculação sozinha”. Uma mulher forte que enfrentou a viuvez aos 25 anos e criou três filhos sozinha.

Musculação: o remédio para dores e longevidade

Dona Custódia tentou fazer hidroginástica e aula de dança, mas gostou mais da musculação. – Foto: reprodução/Hugo Barreto

Após sentir dores nas costas, Custódia decidiu investir em sua saúde. A musculação no Centro de Convivência do Idoso, um projeto em Brasília, tornou-se sua paixão. Ela revela: “Se eu deixar de fazer os exercícios, as dores pioram”. Mesmo nos dias de recesso, ela continua suas atividades em casa, demonstrando determinação e cuidado com seu bem-estar.

O valor da independência na terceira idade

Apesar do suporte financeiro dos filhos, a idosa preza por sua independência. Moradora do Distrito Federal, ela aprecia a liberdade e a prática regular de exercícios. “A musculação me faz bem em tudo. Na igreja, as outras mulheres perguntam como consegui tamanha longevidade, e respondo: basta ter coragem”, afirma a vovó.

Segredo da longevidade: musculação e autocuidado

Cada vez mais idosos estão adotando um estilo de vida ativo, reconhecendo os benefícios da musculação na prevenção da sarcopenia, perda muscular associada à idade. Além de aliviar dores, a musculação proporciona mobilidade, previne doenças cardiovasculares e fortalece os músculos, essenciais para proteger a estrutura óssea contra quedas.

Se a história inspiradora de Custódia da Natividade despertou o seu interesse, saiba que nunca é tarde para começar uma atividade física. Assim como ela, você pode desfrutar de uma vida ativa e saudável na terceira idade, desde que acompanhada de uma alimentação equilibrada.

A vovó Custódia é prova viva de que a coragem e a determinação são aliadas poderosas para uma vida longa e plena.

