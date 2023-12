Cliente desapareceu: salão de beleza relata caso inusitado

O 23 Hair and Beauty Studio, em Devonport, Plymouth, enfrenta um dilema inusitado quando um cliente desaparece durante uma consulta de cabeleireiro, deixando o salão em uma situação desconfortável, diz o Mirror.

Cliente desiste no meio

James Clarke, proprietário do estabelecimento, relata a perplexidade ao ver uma cliente, marcada como Helen Lee, abandonando a consulta no meio do processo. Agendada para uma sessão completa de cores e floretes, a mulher deixou o salão sem aviso após o estilista concluir a aplicação das folhas, recusando-se a pagar pelo serviço.

Após o incidente em 2019, um cliente não respondeu às tentativas de contato do salão. A marcação feita com o nome de Helen Lee levanta dúvidas sobre a veracidade das informações fornecidas pelo cliente. O tratamento, estimado em R$ 480, não foi pago, resultando em prejuízo para o salão.

O salão, em uma tentativa de resolver a situação, postou acidentalmente a imagem do cabelo não finalizada nas redes sociais, esperando que um cliente se apresentasse ou fosse reconhecido. James Clarke, indignado com a situação, alertou outros salões da região sobre o ocorrido e pediu cautela em relação a essa cliente em outras tentativas de golpe.

Em uma publicação no Facebook, Clarke expressa sua frustração e espera que a mensagem alcance a mulher para que ela explique suas ações. Ele pondera sobre a possibilidade de uma emergência, mas ressalta a importância de entender a seriedade do impacto em pequenas empresas independentes.

Até o momento desta redação, não há informações claras sobre o paradeiro da cliente ou se ela ou alguém próximo a ela deu informações sobre o ocorrido. O caso serve como alerta para a comunidade empresarial local, destacando os desafios enfrentados por estabelecimentos independentes diante de situações inesperadas.