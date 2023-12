Briga de árbitros interrompe jogo de basquete juvenil nos EUA; veja o vídeo

Um vídeo chocante capturou o momento em que três árbitros se envolveram em uma briga durante um jogo de basquete juvenil no Colorado. O incidente ocorreu durante o quarto quarto de uma partida entre Cherry Creek e Legend Blue, equipes de meninos da quarta série, no Gold Crown Field House, em Lakewood, no sábado de manhã, diz o New York Post.

Selvagem

O vídeo mostra dois árbitros se aproximando agressivamente, um deles desferindo um soco antes que um terceiro árbitro corra e derrube um dos dois ao chão, tudo a poucos metros de jovens jogadores. Testemunhas horrorizadas assistiram à cena, enquanto um jogador jovem, prestes a receber uma bola, recua e cobre a boca em choque.

Uhhh, real life at my sisters kids bball tourney…. Kids close your eyes pic.twitter.com/sELdSjKosX — Tyler Polumbus (@Tyler_Polumbus) December 11, 2023

Dois homens em roupas comuns correm para intervir. Um deles segura um árbitro enquanto os outros dois lutam no chão. Após se levantarem, os dois árbitros se preparam para uma possível continuação do conflito, antes de outros presentes, possivelmente pais ou treinadores, interromperem a briga.

A Fundação Gold Crown, que fornece programas esportivos juvenis, esclareceu que nenhum jogador, treinador ou pai foi diretamente envolvido, e ninguém saiu gravemente ferido. Os três árbitros foram suspensos indefinidamente da liga após a identificação através do sistema de câmeras da fundação.

"Pedimos desculpas a todos que tiveram que testemunhar esse comportamento inaceitável, especialmente as crianças", declarou a organização em um comunicado ao The Post. "Isso é um lembrete infeliz de que todos devemos ter em mente o melhor interesse das crianças e que nosso comportamento adulto desempenha um papel crucial nos esportes juvenis".

A Fundação Gold Crown reiterou sua "tolerância zero para qualquer comportamento adulto que coloque em risco a experiência ou a segurança das crianças". O episódio serve como um alerta para a importância de manter um ambiente seguro e respeitoso nos eventos esportivos juvenis.