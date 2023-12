As 6 cidades mais caras do mundo para se viver em 2023

Você também acha que o custo de vida tem aumentado onde você mora e sempre imagina viver em um lugar mais barato? É verdade que metrópoles como Rio de Janeiro e São Paulo têm um preço para se viver bem mais elevado do que diversas cidades brasileiras e exigem mais dinheiro para se ter qualidade de vida, diz o Mega Curioso.

Los Angeles

Ao todo, três cidades dos Estados Unidos apareceram no Top 10 de maiores custos de vida do mundo. A primeira delas, citada em décimo lugar, é San Francisco. Contudo, logo depois, em sexto lugar, aparece Los Angeles, a terra de Hollywood, praias formidáveis e muito mais. Com uma população superior a 3,8 milhões de habitantes, essa é a cidade mais populosa de todo o oeste dos EUA.

Atualmente, Los Angeles também é considerada um centro mundial de negócios, comércio internacional, entretenimento, cultura, mídia, moda, ciência e tecnologia, atraindo milhares de pessoas para suas terras todos os anos.

Hong Kong

Apesar da inflação ser mais baixa na Ásia em comparação com outras regiões, Hong Kong garantiu seu quinto lugar na lista de maiores custos de vida do mundo. Servindo como uma das duas Regiões Administrativas Especiais (RAE) da República Popular da China, Hong Kong possui cerca de 7,1 milhões de habitantes e é conhecida por seu horizonte repleto de arranha-céus.

Essa é uma das áreas mais densamente povoadas do mundo, mas também serve como um dos principais centros financeiros internacionais e sua moeda é a oitava mais negociada do mundo.

Genebra e Nova York

A ausência de um quarto lugar nessa lista é algo explicável, uma vez que duas cidades empataram em terceiro lugar no ranking. Uma delas é Genebra, a segunda cidade mais populosa da Suíça, mas que mesmo assim carrega apenas 200 mil habitantes. Como uma importante cidade global, Genebra é um dos centros da diplomacia e da cooperação internacional mais importantes do planeta.

Em empate no terceiro lugar, temos Nova York, a cidade mais populosa dos EUA, com seus incríveis 20 milhões de habitantes — contando a região metropolitana —, marcada pelos seus incríveis arranha-céus e sendo um dos maiores centros financeiros do mundo.

Zurique e Singapura

Captura-de-tela-2023-12-12-110139

Outro empate na lista ocorreu na primeira posição e com outra cidade suíça: Zurique, a mais populosa do país, com 440 mil habitantes. Localizada no nordeste da Suíça, a cidade conseguiu estabelecer uma significativa evolução urbana e econômica após a Segunda Guerra Mundial.

Essa é a nova vez em 11 anos que Singapura ocupa o topo da lista da Economist Intelligence Unit como a cidade mais cara do mundo, partilhando-a com Zurique este ano, que subiu do sexto lugar em 2022. Oficialmente chamada de República de Singapura, ela é uma cidade-Estado insular localizada na ponta sul da Península Malaia, tendo uma população de quase 6 milhões de habitantes.

O Banco Mundial considera Singapura o melhor lugar do mundo para se fazer negócios, uma vez que a cidade-Estado tem o terceiro maior PIB per capita por paridade do poder de compra do mundo. Logo, pode-se dizer que Singapura é um dos países mais ricos do planeta, o que explica o custo de vida elevado.