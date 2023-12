Árbitro é agredido com socos e chutes por polêmica marcação durante jogo

A violência irrompeu no futebol turco em 11 de dezembro, especificamente contra o árbitro Halil Umut Meler, durante a partida entre Ankaragücü e Rizespor, pela 15ª rodada da Súper Liga, que foi disputada no Estádio Eryaman.

Ao final do jogo, que terminou empatado em um gol, o presidente do Ankaragücü, Faruk Koca, entrou no campo e foi diretamente em direção ao árbitro, em quem deu um soco no rosto.

O árbitro caiu no chão e pelo menos duas pessoas diferentes aproveitaram para chutar a cabeça de Meler, que tentou se proteger com as mãos.

Tiveram que chegar seguranças e jogadores de ambos os times para tentar acalmar a situação, até que os árbitros foram retirados do campo, escoltados pela polícia antidistúrbios.

A reação de Faruk Koca seria resultado do Rizespor empatar o jogo com um pênalti marcado no minuto 97, que Adolfo Gaich converteu para evitar a vitória do Ankaragücü.

O site turco ‘fotoMaç' relatou que Halil Umut Meler apresentou uma denúncia às autoridades contra o presidente do Ankaragücü, Faruk Koca, e contra as outras pessoas envolvidas na agressão.