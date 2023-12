Vizinho invasivo: morador busca vingança por filmagens

Moradores buscam privacidade, mas, para um residente frustrado, a câmera de campainha do vizinho se tornou uma intrusão constante. No fórum Neighbours from Hell do Reddit, ele desabafou sobre a situação, revelando que seu vizinho os filma incessantemente, resultando em uma busca por vingança, diz o Mirror.

Invasão à privacidade gera fúria

O morador expressou sua exasperação, afirmando que a situação atinge todos os aspectos de sua vida diária, desde atividades no quintal até passeios com os cachorros. O vizinho parece insensível aos apelos para ajustar suas câmeras, levando o residente a buscar maneiras de interromper a invasão. Veja um vídeo hilário sobre esse tipo de situação:

Comentários no fórum revelaram uma comunidade solidária, compartilhando ideias inusitadas para fazer o vizinho perceber o incômodo causado. Desde decorações de Natal móveis até atrair animais curiosos, as sugestões visam perturbar o vizinho sem infringir a lei.

Uma sugestão envolveu uma decoração natalina em forma de pessoa, movendo-se durante a noite para ativar as câmeras do vizinho. Outras ideias incluíram a presença de galinhas no quintal, sugerindo que animais curiosos poderiam ser uma forma eficaz de interromper as filmagens indesejadas.