Saiba quem é a influencer e filha de prefeito que morreu após passar por um transplante de fígado

Maria Sofia Valim, de 19 anos, morreu após passar por transplante de fígado, no Ceará (Reprodução/Instagram)

A influenciadora digital Maria Sofia Valim, de 19 anos, filha mais velha do prefeito de Caucaia (CE), Vitor Valim (PSDB), morreu após passar por um transplante de fígado. O político, que também é apresentador de TV, anunciou o falecimento da filha nas redes sociais e agradeceu à família do doador de órgãos. Sem dar detalhes sobre as causas da morte, ele destacou que o organismo da jovem “não resistiu”.

“É com a mais profunda dor e tristeza que comunico a todos o falecimento de minha tão amada filha Sofia. Infelizmente, seu organismo não resistiu. Agradeço a todos pelas orações e carinho dedicados a mim e à minha família nesse momento de extremo sofrimento”, escreveu o prefeito, em nota publicada no último sábado (9).

A mãe da influencer, a empresária Gaída Dias, também se pronunciou sobre a morte. “Minha filha será luz na vida de muitos jovens. E o que conforta meu coração, neste momento, é saber que outras pessoas terão esperança de viver. Se Deus quis assim, mesmo com toda tristeza, aceito e obedeço à Sua vontade. Sentirei muita saudade da minha menina, companheira e bagunceira. Eu era sua fã número 1. Sempre Sofia”, escreveu nas redes sociais.

Sofia Valim, como era mais conhecida, era seguida por mais de 108 mil pessoas no Instagram e por quase 500 mil no TikTok. Estudante de direito, ela costumava mostrar sua rotina na faculdade, academia, além de dar dicas de beleza e consumo de produtos de luxo. Ela também mostrava as viagens que fazia, entre elas para destinos como Miami, Florença, Milão, Veneza, México, Mônaco, Lisboa, Fernando de Noronha e Rio de Janeiro.

No último dia 25 de novembro, a jovem mostrou que estava em São Paulo para acompanhar o show da cantora norte-americana Taylor Swift. Na legenda da publicação, ela escreveu que estava “muito feliz”.

O problema de saúde da jovem veio a público no último dia 5, quando o pai dela disse que a filha estava passando por uma “situação grave de saúde” e precisou entrar na fila do transplante de fígado. Sem dar outros detalhes do quadro, ele pediu orações pela família e todos que amavam a jovem. “Hoje venho, mais uma vez, compartilhar um momento difícil que estou vivendo ao lado da minha família”, escreveu Valim.

Dois dias após a inclusão no Sistema Único de Saúde (SUS), Sofia encontrou um doador compatível e realizou a cirurgia. Inicialmente foi revelado que o procedimento foi bem sucedido, no entanto, horas depois, a jovem não resistiu e faleceu.

O sepultamento da influenciadora foi realizado em cerimônias restritas à família. O prefeito pediu a compreensão de todos “nesse momento de tanta dor”.

LEIA TAMBÉM: