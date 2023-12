Ozempic: 'uma nova esperança para controlar o abuso de álcool'

Um estudo recente publicado no 'The Journal of Clinical Psychiatry' revelou uma conexão inusitada entre tratamentos para perda de peso, como Ozempic e Wegovy, e a redução dos sintomas do transtorno por uso de álcool (AUD).

A pesquisa, conduzida em colaboração pelas Universidades de Oklahoma (OU) e Estadual de Oklahoma (OSU), destaca uma "diminuição significativa e notável" nos sintomas do AUD em pacientes em tratamento com semaglutida, diz o New York Post.

Descobertas surpreendentes

O estudo, liderado pelo Dr. Jesse Richards, diretor de medicina da obesidade e professor assistente de medicina na Escola de Medicina Comunitária OU-TU, foi inspirado em observações clínicas. Pacientes em tratamento para perda de peso relataram uma diminuição espontânea no consumo de álcool enquanto tomavam medicações à base de semaglutida.

Ozempic could help curb alcohol abuse, study reveals https://t.co/XjLFNXy4eA pic.twitter.com/3Ne23q3bhz — New York Post (@nypost) December 11, 2023

"Eu ouvi de um número significativo de pacientes que a ingestão de álcool diminuía espontaneamente enquanto [eles estavam] tomando a medicação", afirmou Richards à Fox News Digital.

Essa observação levou a uma investigação mais aprofundada, resultando em descobertas surpreendentes sobre a relação entre os tratamentos com semaglutida e a redução do consumo de álcool.

Dos seis pacientes estudados, todos, exceto um, apresentaram redução significativa nos sintomas do AUD, mesmo em doses baixas de semaglutida. O Dr. Richards enfatizou a importância desses resultados, indicando que doses mais baixas são geralmente melhor toleradas, mas ressaltou a necessidade de mais pesquisas para confirmar a eficácia e segurança dessa abordagem.

"Descobrimos que mesmo os pacientes que receberam a dose mais baixa de semaglutida – um quarto de miligrama – tiveram um início bastante significativo e relativamente rápido de redução na ingestão de álcool", explicou o Dr. Richards.

Perspectivas futuras

Embora os resultados sejam promissores, o Dr. Richards aconselha cautela, destacando a escassez global de medicamentos e a falta de ensaios prospectivos específicos para o tratamento do AUD. Atualmente, existem três medicamentos aprovados pela FDA para transtornos por uso de álcool, mas Richards sugere que, se comprovada a eficácia dos medicamentos com semaglutida, poderiam tornar-se uma opção adicional.

A comunidade médica aguarda ansiosamente os resultados de pesquisas adicionais em andamento, que avaliarão o impacto desses medicamentos no tratamento do AUD em comparação com placebos e fatores ambientais.

No entanto, é crucial que pacientes em busca de tratamento consultem seus profissionais de saúde antes de considerar a semaglutida como uma opção para o AUD, dada a necessidade de mais evidências e os potenciais efeitos colaterais associados ao uso desses medicamentos.

A Novo Nordisk foi contatada para comentar sobre a possível conexão entre medicamentos semaglutida e transtorno por uso de álcool, mas não retornou.