Mulher se envolve em briga no supermercado por causa de um carrinho de compras

Uma mulher ficou inconformada com a atitude de um homem enquanto fazia suas compras no supermercado. Seu desabafo, que viralizou no Reddit, rapidamente chamou a atenção dos usuários da plataforma ao mostrar como uma atitude “normal” pode causar uma grande confusão.

Sem se identificar, a mulher conta que estava fazendo suas compras no supermercado quando notou um homem com fones de ouvido bloqueando a passagem no corredor ao deixar seu carrinho de compras na diagonal.

“Ele estava de costas para mim, então eu apenas pedi licença em voz alta, mas como ele estava com os fones de ouvido não me escutou. Eu fiquei esperando ele me responder por algum tempo, e como ele não fez isso, eu puxei seu carrinho para o lado”.

“As compras dele estavam na cesta menor do carrinho, então eu tomei cuidado para encostar somente na cesta maior, pegando o mais longe possível das compras. Não foi a primeira vez que me vi em uma situação desse tipo, então já precisei lidar com isso outras vezes”, revela a mulher.

Ele ficou inconformado

A mulher então conta que tentou retirar o carrinho do caminho da forma mais tranquila possível, sem mostrar descontentamento ou irritação já que sabe que algo deste tipo pode acontecer em um supermercado.

“Quando terminei de mover o carrinho, o homem finalmente me notou e disse que eu agi de forma rude e que ele não gostou da forma como eu movi seu carrinho. Depois ele me mandou ‘não tocar em suas coisas’”.

“Eu disse a ele que tinha pedido licença para passar, mas que ele não me ouviu, ao que ele justificou estar de fones de ouvido. Então eu falei que tomei cuidado para não encostar em suas compras e ele disse que eu simplesmente deveria ter dado a volta no corredor! Eu ignorei o homem e segui fazendo minhas compras. Eu agi errado?”, questiona a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela agiu corretamente diante da situação e não deve ficar incomodada ou preocupada quanto a isso.

“As pessoas devem aprender a não bloquear o corredor do supermercado quando estão fazendo compras! Você não agiu de forma errada”, comentou uma pessoa.

“Você não agiu errado, eu já fiz a mesma coisa em uma situação semelhante. As pessoas não devem bloquear o corredor!”, finalizou outra.