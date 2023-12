Monstro marinho gigante descoberto na costa britânica

Um incrível achado na costa da Grã-Bretanha está prestes a revelar um capítulo fascinante da história do oceano. Um gigantesco crânio de Pliossauro, conhecido como Pilossauro, foi desenterrado dos penhascos da Costa Jurássica de Dorset. Com 10 a 12 metros de comprimento e quatro poderosos membros em forma de nadadeiras, este predador marinho dominou os mares há impressionantes 150 milhões de anos, diz o Mirror.

Descoberta monumental

O fóssil de 2 metros de comprimento foi encontrado por Phil Jacobs, um entusiasta de fósseis, durante um passeio perto da baía de Kimmeridge. Este pliossauro, apelidado de "T-Rex subaquático" pelo Dr. Andre Rowe da Universidade de Bristol, será destaque em um programa especial apresentado por David Attenborough na BBC One no Dia de Ano Novo.

Com 130 dentes afiados, capazes de matar com uma única mordida, o Pilossauro tinha uma dieta que incluía outros répteis, como o Plesiossauro e o Ictiossauro semelhante a um golfinho. Segundo Steve Etches, paleontólogo local, este fóssil é único por sua completude, proporcionando uma visão sem precedentes dessa criatura colossal.

London England United Kingdom WEIRD : Terrifying sea monster discovered at UK seaside is 'like an underwater T Rex' https://t.co/IolY7DHPSV | London, United Kingdom United Kingdom Withinnews - mirror. — within news (@within_news) December 11, 2023

O crânio, com a mandíbula inferior e superior ainda interligadas, será exibido no próximo ano no museu de Steve Etches em Kimmeridge, conhecido como a Coleção Etches. Este fóssil completo oferece uma rara oportunidade de estudar o Pilossauro em detalhes, com vértebras projetando-se na parte de trás da cabeça, sugerindo a possibilidade de mais fósseis no penhasco.

Steve Etches expressa preocupação com a rápida erosão do ambiente, afirmando que a linha do penhasco recua vários metros a cada ano. Ele acredita que o resto do animal pode estar lá, mas o tempo é crucial. A descoberta do Pilossauro é uma oportunidade única na vida que deve ser documentada antes que a erosão apague esse intrigante capítulo da história marinha.