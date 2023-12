Medicamento inovador pode prolongar vida de cães

Um avanço significativo na busca por um medicamento que possa prolongar a vida de cães de raças grandes foi anunciado pela empresa de biotecnologia Loyal, sediada em São Francisco (EUA). O medicamento inovador, conhecido como LOY-001, está mais próximo de obter a aprovação da Food and Drug Administration (FDA) dos EUA, segundo a empresa, diz o New York Post.

Perspectiva inovadora

A CEO e fundadora da Loyal, Celine Halioua, expressou otimismo em relação ao impacto potencial do medicamento. Com 25 milhões de cães de raças grandes apenas nos EUA, a empresa acredita que o LOY-001 pode oferecer uma vida mais longa e de melhor qualidade a essa população canina.

‘Groundbreaking’ anti-aging drug for dogs moves closer to gaining FDA approval https://t.co/KWcVrrso63 pic.twitter.com/67vA4JIRwb — New York Post (@nypost) December 11, 2023

O LOY-001 atua interagindo com o hormônio IGF-1, associado ao envelhecimento acelerado em cães. Ao contrário de medicamentos tradicionais que tratam sintomas, o LOY-001 foi projetado para prevenir doenças relacionadas à idade em cães de raças grandes.

A abordagem da Loyal representa uma mudança paradigmática, utilizando uma compreensão mais profunda dos mecanismos do envelhecimento para reduzir o risco dessas doenças desde o início.

A recente superação de obstáculos iniciais junto à FDA é um marco crucial para a Loyal. Embora os dados iniciais mostrem a eficácia potencial do LOY-001, ainda são necessários mais passos para a aprovação final.

O processo de quatro anos incluiu estudos intervencionais e observacionais, com a participação de 451 cães. A aprovação condicional, que dura até cinco anos, permitirá à Loyal comercializar o medicamento, enquanto continua a coleta de dados de eficácia para solicitar a aprovação total.

Reação de veterinários

Veterinários expressaram cauteloso otimismo em relação ao LOY-001. A veterinária Ivana Crnec, da fundação Veterinarians.org, chamou o medicamento de inovador e destacou o potencial impacto positivo na qualidade de vida de raças grandes.

No entanto, alguns profissionais, como o Dr. Jeffrey Krasnoff, do Brookville Animal Hospital em Long Island, manifestaram cautela, expressando o desejo de ver mais pesquisas sobre os efeitos do medicamento.

A administração do LOY-001 é feita por injeção, mas a Loyal está desenvolvendo uma versão em pílula diária. Se aprovado pela FDA, o medicamento pode estar disponível a partir de 2026.

O progresso no desenvolvimento deste medicamento anti-envelhecimento para cães destaca a crescente interseção entre ciência e cuidados com animais, oferecendo a possibilidade de uma vida mais longa e saudável para os fiéis companheiros de quatro patas.