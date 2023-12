Homem é elogiado ao ‘abandonar’ filho adotivo e ficar apenas com filha biológica: ‘Detesto admitir, fiquei aliviado’

Um homem usou o Reddit, a fim de desabafar sobre ter ‘deixado’ seu filho adotivo, tendo passado a viver apenas com a filha biológica. Depois de contextualizar e explicar suas razões, o autor do relato foi defendido na rede social.

“Minha ex e eu temos dois filhos, Micah, de 16 anos e Hanna, de 14. Micah é filho biológico da minha esposa e meu filho adotivo, Hanna é nossa filha biológica”, contextualizar ele, por meio do usuário u/QuickAd4hs8.

“Minha ex sempre favoreceu Micah e o mimou tanto que ele se tornou uma pessoa muito desagradável. Eu costumava amá-lo quando ele era criança, mas agora não gosto mais. Ele é um valentão na escola (minha ex acha que ele está só brincando e os outros alunos são ‘muito moles’) e também em casa ele intimida Hanna”, seguiu o desabafo.

Se você está gostando deste texto, é provável que também se interesse por: “Jovem toma medidas legais contra a mãe por motivo inusitado da infância: ‘Decidi processá-la’”

Defesa na web

De acordo com o autor do relato, seu ex-enteado, anteriormente considerado como filho adotivo, não fazia nenhuma tarefa doméstica e acreditava ser “coisa de mulher”.

“Apenas fica sentado na frente da TV o dia todo, assistindo e comendo e espera que sua irmã faça tudo por ele. Tentei discipliná-lo, mas minha ex impossibilitou porque ela vetou todas as minhas decisões Detesto admitir, mas depois do divórcio, Hanna e eu ficamos aliviados por não precisarmos mais morar com ele”, desabafou.

Ao finalizar, o homem exigiu da esposa a custódia total de Hanna, enquanto ela ficaria com o Micah. “Eles acham que sou um idiota por abandonar Micah”, finalizou.

“[Sua ex] impediu você de ajudar, isso é culpa dela. O resultado é o que eles queriam e o que conseguiram. Não há necessidade de você pensar mais sobre isso. Que bom que você tirou Hanna de lá”, elogiu um internauta, contabilizando centenas de votos.

“Você honestamente tem o dever de proteger sua filha. Ela estava sendo intimidada. A mãe biológica veta suas decisões porque ela acha que ser mãe biológica a torna certa, mesmo que seu filho esteja fazendo [a menina] se sentir insegura em sua própria casa. Que horrível. Obrigado por proteger sua filha”, escreveu outro.

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.