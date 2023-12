Homem é descoberto ao manter relacionamento com duas mulheres ao mesmo tempo

Uma mulher desolada decidiu buscar apoio no Reddit ao descobrir algumas verdades sobre o homem com quem estava se relacionando há 6 meses. Segundo ela, em momento algum ele deu indícios do que ela viria a descobrir por acaso.

Sem se identificar, a jovem conta que há 1 mês descobriu que seu namorado a estava traindo. A descoberta foi acidental, já que o rapaz não deixava pistas que indicassem que ele estava em um outro relacionamento.

“Comecei a ter sentimentos instintivos, e um dia enquanto ele tomava banho eu resolvi dar uma olhada em seu celular, que ele deixou acidentalmente desbloqueado”.

“A primeira coisa que vi foi uma mensagem de outra garota no Instagram. Ele dizia que aquela menina era a ex-namorada dele, mas ela o marcou em uma publicação em que os dois estavam juntos em uma festa de Halloween, com fantasias combinando e se beijando”.

“Fiquei enfurecida e saí da casa dele na mesma hora. Depois mandei uma mensagem par a garota contando sobre mim. Ele ainda tentou se defender dizendo que foi uma recaída de uma noite só, mas eu descobri por ela que eles estavam juntos há 1 ano e meio e que nunca terminaram”, revela a jovem.

Ela ficou inconformada com os motivos dele

A mulher então conta que decidiu armar uma “emboscada” para que o homem pudesse se explicar. Para isso, a outra namorada marcou um encontro com ele e ela apenas apareceu de surpresa na hora.

“Ele explicou em detalhes o motivo de ter feito isso, eu agradeci a honestidade e coloquei um ponto final no relacionamento, mas ainda sentia que poderíamos ser civilizados e maduros, então não o bloqueei. Engano meu”.

“Em 2 semanas ele começou a me ligar e mandar mensagens para iniciar discussões ou tentar me chamar para sair. Ele me comparava com sua outra namorada e dizia que ela era especial, perfeita e inocente, enquanto eu só servia para noites quentes e era fria e sem coração por sempre dizer a verdade e ser franca”.

“Eu o bloqueei, e ele então tentou falar mal de mim para uma das minhas amigas, que também o bloqueou. O comportamento dele foi absolutamente chocante para mim. Eu estava chateada por causa do que ele fez, mas fiquei brava e irritada quando descobri seus motivos e agora estou chocada e desconfortável em pensar no que ele está falando sobre mim para outras pessoas”, finaliza a mulher.