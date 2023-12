Homem desabafa após a atitude de sua cunhada quase o fazer perder o controle

Um homem decidiu buscar apoio no Reddit depois de revelar como quase acabou perdendo a calma diante de uma discussão entre ele, sua esposa e sua cunhada. Apesar de ser algo “comum” em relacionamentos, os pequenos impasses do dia a dia acabam causando pontos de preocupação a mais para ele, que há anos trabalha para conseguir lidar com o controle de sua raiva.

Sem se identificar, o homem de 39 anos conta que desde sua adolescência precisa lidar com algumas explosões de raiva. Aos 16 anos ele começou a fazer tratamento psicológico para buscar estratégias para lidar com seu temperamento, o que inclui desde medicações até exercícios de respiração e autocontrole.

“Normalmente eu tento me sentar e piscar várias vezes para tentar afastar os pensamentos de raiva, mas se isso não der certo, eu apenas saio do lugar até me acalmar. Tenho fones de ouvido que andam sempre comigo, então coloco eles com uma playlist que me ajuda a ficar mais calmo e saio de perto do que me deixa nervoso”, explica o homem.

“Isso tem me ajudado bastante, mas ainda não é algo simples”.

Ele quase perdeu o controle

O homem então explica que recentemente teve uma discussão com a esposa e que, em pouco tempo, a situação acabou sendo agravada pela postura de sua cunhada, que estava presente no momento da discussão.

“Eu falei para elas que o assunto tinha acabado e tentei sair da sala. Peguei meus fones de ouvido de dentro do bolso e estava indo para meu canto do lado de fora, mas minha cunhada bloqueou minha passagem. Eu disse a ela que precisava sair, mas ela me impediu e pegou os fones da minha mão”.

“Eu estava no meu limite e disse a ela para sair, mas ela insistiu que eu precisava resolver o assunto naquele momento e que não podia apenas sair. Eu pedi novamente meus fones e pedi licença para sair, mas ela tentou entregar meus fones para minha esposa, eu aproveitei e peguei pra mim”.

“Quando voltei para casa, minha esposa me deixou trancado para fora por meia hora e quando finalmente me deixou entrar sua irmã já tinha ido embora. Ela disse que eu agi errado e que assustei as duas, mas eu expliquei que apenas estava tentando acalmar meus problemas com raiva e prevenir uma explosão ainda maior”, finaliza o homem.

Para os usuários do Reddit, por reconhecer seus problemas de raiva e irritabilidade ele agiu da forma correta ao tentar utilizar a estratégia que melhor funciona em seu caso.

“Você agiu corretamente e sua cunhada ficou nervosa porque você precisou passar por ela para sair de sua casa. Sair para andar e se acalmar é uma boa tática, sua esposa deveria entender isso e ter avisado a irmã que te bloquear era uma má ideia”, comentou uma pessoa.

“Honestamente, você não agiu errado. Você precisa conversar claramente com elas sobre essa situação”, finalizou outra.