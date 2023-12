Gato travesso é colocado em 'solitária' após libertar colegas felinos; veja o vídeo

Um gato de abrigo, conhecido como Quilty, ganhou notoriedade ao ser colocado em confinamento solitário por liberar repetidamente outros felinos de seus abrigos. A história peculiar conquistou a internet, gerando uma campanha para #FreeQuilty, diz o Mirror.

A arte da fuga felina

Quilty, um felino sem escrúpulos abrigado pela Friends For Life Adoption and Rescue Organization, em Houston, Texas, tornou-se famoso por suas habilidades de fuga. O gato travesso, sem constrangimento, libertava colegas felinos da sala dos idosos "várias vezes ao dia", desafiando os esforços da equipe de contenção.

Este não é o primeiro feito de Quilty. Em 2019, o abrigo descobriu que ele costumava permitir que seu irmão canino entrasse em sua antiga casa. Apesar de vários alertas, a equipe do abrigo não conseguiu conter as travessuras persistentes de Quilty, levando-o a ser colocado em confinamento solitário.

#FreeQuilty: campanha online

A notícia da reclusão de Quilty desencadeou uma campanha online sob a hashtag #FreeQuilty. Mesmo após uma análise do conselho de liberdade condicional, Quilty "se libertou" antes de ser devolvido à solitária. A saga cativante atraiu a atenção nas redes sociais, gerando compartilhamentos e comentários em massa.

A equipe do abrigo continuou a postar atualizações sobre as tentativas de Quilty de escapar, mostrando vídeos do gato sendo levado de volta à cela após invadir reuniões de equipe e escapar por uma janela. As travessuras do gato conquistaram os corações online, transformando-o em um fenômeno viral.

Apesar das escapadas selvagens, Quilty se tornou querido entre os seguidores online. O abrigo recentemente atualizou seu perfil de adoção, oferecendo ao gato travesso uma chance de um novo lar. A história continua, e os amantes de animais aguardam ansiosos o próximo capítulo na vida de Quilty.