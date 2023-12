Fotógrafo imprime radiografia de vizinho em cartões de Natal: acidente inusitado

Dan White, de 33 anos, teve um Natal inusitado quando seus cartões festivos chegaram com uma surpresa dentária inesperada. Utilizando o aplicativo Shutterfly para imprimir suas fotos de família, Dan acabou distribuindo 90 cópias de uma radiografia dentária do vizinho, Mike, diz o Mirror.

Natal sem cáries

Em vez de cenas festivas habituais, os cartões mostravam um raio-X, habilmente adornado com cliparts de azevinho. Dan, inicialmente planejando uma foto de família para seus entes queridos, acredita que, ao ajustar a imagem, acabou selecionando aleatoriamente a radiografia do rolo da câmera. O detalhe intrigante é que o raio-X nem pertence a Dan, mas ao seu vizinho Mike. Brincando, Dan afirmou ter uma cópia para mostrar os dentes brancos de Mike ao seu dentista.

Apesar da situação hilariante, Dan, de Los Angeles, admite a incerteza sobre o que fazer com as cópias bizarras dos cartões. Em um tweet compartilhando seu infortúnio, ele escreveu: "Tentei usar o aplicativo móvel Shutterfly para criar meus cartões de Natal. Selecionei a foto errada do rolo da câmera, então agora tenho 90 deles."

Em resposta, a Shutterfly expressou pesar pelo ocorrido e ofereceu ajuda. A empresa pediu a Dan que compartilhasse detalhes do pedido para resolver a situação. Nas redes sociais, os usuários não perderam a oportunidade de fazer piadas sobre a situação, questionando a escolha da foto e até brincando sobre a saúde dentária de Mike.