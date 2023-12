Esposa fica irritada ao saber quem irá herdar os bens de seu marido

Uma mulher decidiu buscar apoio no Reddit depois de se envolver em uma briga inusitada com o marido. Segundo ela, tudo começou quando ele decidiu revelar a verdade a respeito de seu testamento.

Sem se identificar, a mulher explica que seu marido, de 65 anos, recentemente se aposentou e que pouco tempo após a festa de aposentadoria do homem ele decidiu conversar com ela sobre seu testamento, revelando que quem ficaria com a casa em que eles moram é sua filha.

“Eu tenho 47 anos e estou ciente de que ele provavelmente vai partir antes de mim e precisarei passar o fim da vida sozinha. Então fiquei magoada e com raiva ao saber que serei expulsa de casa depois da morte do meu marido. Ele ainda argumentou dizendo que eu sabia que a casa era de sua falecida esposa e que ela ficaria para a filha deles”, conta a mulher.

“Eu disse a ele que como sua esposa eu tenho direito à casa em que moro com ele e que não é justo eu ser expulsa depois de passar anos cuidando da casa. Ele tem a obrigação de garantir minha segurança financeira após sua morte!”.

“Ele então me explicou que sou a única beneficiária de seu seguro de vida e que as demais economias serão divididas entre sua filha e eu, mas não acho que seja o bastante para uma vida tranquila, principalmente porque ele planeja uma série de cruzeiros ao longo da aposentadoria”, revela.

As coisas pioraram ainda mais

A mulher então revela que rapidamente as coisas evoluíram para uma grande discussão, que terminou com o homem afirmando que a escolha de largar o emprego e ser dona de casa foi exclusivamente da esposa, e a orientando a procurar um emprego caso não queira ficar sem ter onde morar.

“Eu fiquei tão furiosa com ele que estava gritando e chorando, e ele estava sendo cruel comigo pela forma como estava falando. Eu me tranquei no quarto de hóspedes”, finaliza a mulher.

Entre os usuários do Reddit, poucos simpatizaram com a mulher e muitos a criticaram por sua postura. Após ler os comentários, ela decidiu repensar sua atitude.

“Eu entendi, pedirei desculpas ao meu marido e vou tentar voltar a trabalhar em algo que não acabe com a minha saúde mental. Não me casei com ele por dinheiro e nem sabia que ele tinha tanto dinheiro assim até estarmos em um relacionamento sério”.

“Ele era diferente de todos os outros homens e me surpreendeu a forma como ele agia comigo e como nossas opiniões combinavam. Na época eu trabalhava no atendimento de chamadas de clientes e minha saúde mental estava péssima por conta do emprego. Ele foi quem me incentivou a buscar por algo que eu gostasse”.

“Acabei me apegando a casa e a vida confortável que ele me proporcionava e não sabia do fato de que a casa foi herdada por ele e pertencia a mãe de sua filha”, finaliza a mulher.