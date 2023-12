Dupla de gênios: irmãos brasileiros, Theo e Lis, conquistam bolsa para faculdade internacional

Theo, de 7 anos, e Lis, de 3 anos, são dois minigênios brasileiros que conquistaram uma bolsa para estudar na Infinity International Society (IIS), uma das principais sociedades de alto QI no mundo. Ambos superaram o critério de entrada, que exige um Quociente de Inteligência (QI) acima de 140 pontos, com Theo marcando 146 pontos aos 5 anos e Lis alcançando 143 pontos.

Desempenho notável de Theo reconhecido pela professora

Os pais dos irmãos prodigiosos começaram a perceber as habilidades de Theo quando ele ainda era pequeno, mas inicialmente pensaram que era algo comum. Sua capacidade de fala precoce e habilidade de leitura aos 3 anos chamaram a atenção de uma professora, que incentivou os pais a realizar testes de inteligência e identificar altas habilidades em Theo.

Descobrindo as habilidades de Lis

O caso de Lis não foi diferente. Com apenas um ano, ela já dava os primeiros passos e formava frases completas, surpreendendo com sua capacidade de raciocínio e memorização. A experiência prévia com Theo facilitou a percepção das habilidades da segunda filha.

Parceria com Logos University International garante futuro brilhante

Agora, a dupla prodigiosa assegurou o futuro dos estudos ao firmar parceria com a Logos University International. Com a possibilidade de escolher qualquer curso, eles têm a opção de estudar presencialmente na unidade em Louisiana, Estados Unidos, ou optar pela modalidade online.

Valorizando a inteligência precoce

Apesar de parecer cedo falar sobre faculdade para crianças tão jovens, os pais celebram a valorização da inteligência e do potencial de seus filhos. Enfrentando dificuldades no sistema educacional brasileiro, eles veem na valorização do exterior um exemplo a ser seguido pelas instituições do país.

Família de minigênios: um futuro brilhante pela frente

Theo, com apenas 7 anos, já está no 3º ano da escola, enquanto Lis continua impressionando todos os dias com sua capacidade de aprender coisas novas. Com um irmãozinho de 1 ano para compartilhar o mundo de descobertas, a família celebra a conquista e a valorização dos filhos, antevendo um futuro brilhante para os irmãos superdotados brasileiros.

