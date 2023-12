Banho opcional: mãe revela "segredo" para manhãs mais rápidas e descomplicadas

Uma mãe australiana de seis filhos revelou suas táticas inusitadas para agilizar as manhãs movimentadas, incluindo a opção de não dar banho diário às crianças. Constance Hall, blogueira e mãe ocupada, admitiu que, para lidar com uma família numerosa, corta alguns cantos para otimizar seu tempo, diz o Mirror.

Refeições com as mãos

Hall, conhecida por sua franqueza nas redes sociais, confessou que seus cinco filhos e dois enteados frequentemente vão para a escola "cheirando". Ela justificou sua decisão mencionando as orientações da Academia Americana de Dermatologia, que indicam que crianças entre seis e onze anos só precisam tomar banho uma ou duas vezes por semana, a menos que estejam sujas, suadas ou com problemas de pele.

A blogueira também revelou truques adicionais para otimizar as manhãs caóticas. Para economizar tempo na lavagem, ela permite que as crianças comam com as mãos e até mesmo usa fones de ouvido para "bloqueá-las" enquanto se movimenta pela casa.

Além das revelações sobre higiene e refeições, Hall compartilhou conselhos não convencionais para outros pais. Sugeriu piqueniques como uma alternativa descontraída às refeições tradicionais e recomendou o uso de baldes com códigos de cores para simplificar a organização das roupas das crianças.

A mãe ocupada também destacou a importância de estabelecer um horário de "check-out", permitindo momentos de relaxamento, e admitiu usar fones de ouvido para bloquear o barulho das 400 perguntas diárias feitas por seus seis filhos.

Em uma mensagem encorajadora aos pais, Hall enfatizou que, apesar de seus métodos não convencionais, todos os seus filhos são saudáveis. Ela concluiu: "Se eles não jantarem, não se estresse, tente outra coisa. Nenhum dos meus filhos comeu algo saudável antes dos sete anos, mas todos são perfeitamente saudáveis agora."