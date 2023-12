Turista de 56 anos morre após salto de 764 pés no bungee jump mais alto do mundo

Um turista japonês de 56 anos encontrou um fim trágico no domingo, ao realizar o bungee jump mais alto do mundo na Torre de Macau, na China. O incidente, que ocorreu por volta das 16h30 do dia 3 de dezembro, resultou na morte do homem, que começou a sentir falta de ar logo após o salto de 764 pés da imponente torre.

O japonês foi prontamente levado ao Hospital Conde S. Januário, em Macau, para tratamento de emergência. No entanto, apesar dos esforços médicos, foi declarado morto. O Skypark by AJ Hackett, responsável pelas atividades na Torre de Macau, confirmou que está conduzindo uma investigação sobre o incidente.

Antes do salto, os participantes são solicitados a divulgar quaisquer condições médicas, incluindo doenças cardíacas, hipertensão, diabetes ou cirurgias anteriores. A torre em si possui uma altura impressionante de 338 metros, com a plataforma elástica localizada a 233 metros, segundo o Mirror.

Os clientes pagam 2.888 patacas macaenses (£ 282) pela experiência do bungee jump. A Torre de Macau, cuja construção foi inspirada na Skytower de Auckland, Nova Zelândia, começou a ser erguida em 1998.

O Skypark by AJ Hackett, conhecido por mais de quatro milhões de saltos bem-sucedidos, destaca seu "registro de segurança perfeito". Apesar disso, uma investigação está em curso para esclarecer as circunstâncias da tragédia.

No TripAdvisor, onde o Skypark acumula críticas positivas, um turista descreveu a experiência como "de tirar o fôlego", enquanto outro destacou o atendimento ao cliente "incrível". A Torre de Macau, além de oferecer atividades como bungee jumping, proporciona vistas panorâmicas, restaurantes, cinema, cassino e lojas.