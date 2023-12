Shohei Ohtani supera Messi, Cristiano e Mahomes com o maior contrato do mundo

Este fim de semana, uma notícia surpreendente abalou não apenas o mundo do beisebol, mas também o mundo dos esportes em geral. Shohei Ohtani assinou o contrato oferecido pelos Dodgers e se tornou o atleta mais bem pago do mundo. Os dez anos que o ligam ao Los Angeles Angels o colocam acima de grandes contratações da história.

O jogador de 29 anos chegou a um acordo com sua nova equipe por 700 milhões de dólares em troca de 10 temporadas de seus serviços. É importante mencionar que desde sua chegada à MLB em 2021, o japonês tem encantado o mundo com seu talento natural no campo, algo que o tornou até recentemente o jogador mais cobiçado, mesmo apesar de sua lesão no cotovelo que o fez interromper a atividade na temporada.

Agora, com a surpreendente notícia de sua chegada aos Dodgers, é impossível não pensar em outras estrelas do esporte que assinaram grandes contratos e que hoje são superadas por Shohei Ohtani. A lista é liderada por Lionel Messi, jogador de futebol que chegou com pompa e privilégios ao Inter Miami com um contrato de 674 milhões de dólares em troca de 4 anos com as Garças.

Abaixo do atual campeão do mundo, surge outro dos maiores jogadores de futebol do planeta, Cristiano Ronaldo, que, após romper relações com o Manchester United, decidiu rumar à Arábia Saudita para fechar uma contratação de 536 milhões por 2 anos e meio.

Outro nome que é impossível deixar de lado é o do quarterback de Kansas, Patrick Mahomes. O jogador deslumbrou a todos com seu talento e uma qualidade implacável que o levaram a fechar um contrato com sua equipe atual por 450 milhões de dólares e 10 anos.

Para finalizar, podemos mencionar o homem mais próximo de Ohtani na MLB com o contrato mais caro. Mike Trout tinha, até antes do japonês, esse título após sua chegada ao Los Angeles Angels em troca de 12 anos e 426 milhões.