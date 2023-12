Um proprietário notou algumas caixas colocadas na entrada de sua garagem e resolveu investigar. Confuso, olhou para dentro do objeto e recebeu uma grande surpresa. Relato extraído do portal The Dodo.

De início, o homem teria ficado confuso por não lembrar de ter feito pedido algum. A caixa em sua frente parecia ter sido jogada, junto a sacos de ração. Ao averiguar, se deparou com ao menos 12 galinhas amontoadas. Os animais foram encontrados dentro de três caixas lacradas, uma em cima da outra.

“Foi uma descoberta muito estranha, pois não parece que essas aves foram abandonadas – suspeito que foram entregues a alguém, mas não temos certeza”, disse Ollie Wilkes, oficial de resgate de animais da RSPCA. em um comunicado de imprensa.

Peça solta do quebra-cabeça

Proprietário se depara com caixas de papelão na calçada e tem grande surpresa ao perceber movimento (Reprodução/RSPCA)

O proprietário teria contatado a RSPCA assim que se deparou com as galinhas, a fim de receber auxílio. Ao ficar ciente da história, Wilkes chegou ao local e levou as galinhas a um lugar seguro. Os animais foram levados ao South Yorkshire Animal Center, da RSPCA Doncaster, Rotherham e District Branch em Bawtry, no Reino Unido.

Felizmente, todas as galinhas foram examinadas e estavam saudáveis.

“Parece uma entrega que deu errado por qualquer motivo, mas não conseguimos rastreá-la porque não havia documentação nas caixas”, disse Wilkes. “É um verdadeiro mistério, mas felizmente as galinhas só ficaram na garagem por um curto período de tempo e estão bem. Foi um bom resultado para todos eles e, assim que os levei para Bawtry, eles se sentiram em casa nos galinheiros do centro.”

Posteriormente, Wilkes distribuiu cartazes na vizinhança a fim de tentar entender o ocorrido. A única coisa que se sabe é da presença de uma van deixando as galinhas na calçada, conforme foi revelado nas câmeras de segurança. No entanto, as motivações são desconhecidas e o caso permanece um mistério.