Pai muda nome da filha durante o sono da esposa, desencadeando um tormento

Um pai recorreu às redes sociais em busca de aconselhamento após tomar uma decisão controversa enquanto sua esposa dormia. A polêmica surgiu quando ele decidiu mudar o nome do meio de sua filha, desrespeitando um acordo anterior sobre a escolha dos nomes dos filhos, diz o Mirror.

Acordo quebrado

Em uma postagem no Reddit, o homem explicou que, durante a gravidez, ele e sua esposa concordaram em escolher os nomes dos filhos, mas o nome do meio sempre foi uma questão em aberto. A esposa afirmou o direito de decidir os nomes do meio, alegando sua contribuição apenas como a que carregava os filhos.

'I changed daughter's name while wife was asleep - she was being selfish'https://t.co/JQCtja8H0z pic.twitter.com/yZlLu8XLtn — Mirror Weird News (@MirrorWeirdNews) December 4, 2023

A discordância surgiu quando o casal teve sua segunda criança, uma menina. O pai propôs dar à filha o nome do meio de sua avó, mas a esposa não gostou. Uma discussão ocorreu, mas o pai cedeu, comprometendo-se com o desejo da esposa.

No entanto, aproveitando o momento em que a esposa estava desacordada após o parto, o pai preencheu os documentos com o nome do meio escolhido por ele. Quando a esposa acordou, a verdade veio à tona, desencadeando uma briga intensa.

A atitude do pai gerou críticas nas redes sociais. Comentários destacam a falta de empatia do pai ao usar um momento vulnerável da esposa para importar sua vontade. Um usuário enfatizou a importância de melhorar as habilidades de resolução de conflitos do casal, enquanto outro condenou a ação sorrateira.

A situação trouxe à tona histórias pessoais de usuários que enfrentaram dilemas semelhantes, ressaltando as repercussões emocionais que tais ações podem ter nas relações familiares.

O pai, agora enfrentando o "tratamento do silêncio" da esposa e a desaprovação das famílias envolvidas, questionou a comunidade online sobre a justiça de suas ações. A controvérsia destaca a importância de uma comunicação aberta e respeitosa, especialmente em momentos cruciais como o nascimento de um filho.