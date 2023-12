Mãe revela seus motivos para ‘roubar’ a herança de sua filha

Uma mãe desesperada buscou por apoio no Reddit depois de revelar que “confiscou temporariamente” a herança de sua filha. Para ela, essa foi a única maneira de garantir que a filha consiga ter o mínimo de controle sobre o dinheiro herdado.

Sem se identificar, a mulher conta que tudo começou faltando apenas 2 dias para o aniversário de 18 anos de sua filha. De forma inesperada, ela perdeu seu marido e o filho mais velho em um acidente que deixou todos desolados. Desde então, os comportamentos de sua filha se mostraram diferentes do esperado e, em alguns momentos, autodestrutivos.

“Está sendo difícil cuidar dela, ela some por dias sem dar notícias, não trabalha, dorme o dia todo e não me ajuda em nada. Estou fazendo meu melhor para conseguir levá-la para terapia, mas ela simplesmente diz que não quer e que quer ficar sozinha”.

“Nós sempre lutamos com o dinheiro e vivemos com o orçamento apertado, então eu precisei conseguir um segundo emprego para garantir que as contas de casa sejam pagas”, revela a mãe.

Ela decidiu confiscar a herança da filha

A mulher então conta que recentemente foi surpreendida ao receber uma grande quantia em dinheiro derivada do seguro de vida de seu marido. Ao contar para a filha, a primeira pergunta da jovem foi quanto ela receberia.

“Ela sabia que estava no testamento do pai, mas eu disse que não vou dar nenhum centavo a ela enquanto ela não estiver mentalmente bem. Ela surtou e disse que ia sair de casa em busca de um advogado”.

“Minha cunhada me ligou pouco tempo depois me acusando de roubar o dinheiro da minha filha, pois já que ela tem 18 anos pode controlar o próprio dinheiro. Eu disse a ela que não teria problemas em entregar o valor se minha filha estivesse mentalmente bem, mas estou preocupada com a forma como ela vai agir”, finaliza a mãe.

Apesar de suas preocupações terem algum sentido dada as circunstâncias, a mãe foi criticada por sua atitude e orientada a entregar o dinheiro para a filha.

“Além de estar errada você também pode acabar tendo problemas com a lei. Sua filha é adulta e beneficiária do seguro de vida do pai. Você não tem autoridade legal para guardar esse dinheiro”, comentou uma pessoa.

“Por mais que moralmente você esteja correta, de acordo com a lei você está errada. Entregue o dinheiro”, finalizou outra.