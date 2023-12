Mãe retira filha de 12 anos da escola para focar em carreira de influenciadora

Uma mãe australiana, bem-sucedida como influenciadora digital com 5,2 milhões de seguidores no TikTok, está gerando debate ao revelar que decidiu retirar a filha de 12 anos da escola para concentrar-se na carreira dela como futura influenciadora.

Kat Clark, de 37 anos, ganhou destaque como Criadora do Ano no TikTok em 2022, mas o sucesso também trouxe uma intensificação das viagens, afetando a rotina da filha mais nova, Deja.

A decisão de homeschooling foi revelada durante o podcast 'It's All Her', onde Kat explicou que o horário tradicional de escola não se encaixa mais na dinâmica familiar.

Sucesso e oportunidades

Com Deja começando a receber oportunidades no mesmo campo, a família optou por flexibilizar a educação da filha. Kat enfatizou a importância de não privar Deja dessas oportunidades e afirmou que estão dispostos a apoiar os sonhos dela, mesmo que se afastem do caminho educacional tradicional.

A decisão de Kat dividiu opiniões, com alguns criticando a ênfase na vida de influenciadora em detrimento da educação formal, enquanto outros defendem a abordagem mais flexível.

A discussão destaca a crescente influência das carreiras digitais na vida familiar e as decisões difíceis que os pais enfrentam ao equilibrar educação e oportunidades de carreira como trouxe o The Mirror.