Mãe proíbe filho de viajar com o pai após o menino sofrer um pequeno acidente

Um pai decidiu buscar apoio no Reddit depois de decidir levar o filho em uma viagem sem ter a autorização plena da mãe do menino. Segundo ele, a viagem estava planejada meses antes de um pequeno acidente acontecer.

Segundo o homem, que permaneceu sem se identificar, seu filho de sete anos sofreu um pequeno acidente enquanto jogava boliche e acabou quebrando um de seus dedos. Após o ocorrido, o pai fez questão de acompanhar de perto a recuperação do pequeno, já que divide a guarda do menino com sua ex-esposa, de quem se separou há 5 anos.

“O médico disse que era uma pequena fratura que ficaria curada em uma semana, mas minha ex-esposa ficou completamente enlouquecida e disse que ele precisaria de ao menos 3 semanas para ficar bem. Ela agora está usando isso de desculpa para não permitir que meu filho viaje comigo na próxima semana”.

“Essa viagem está planejada há 2 meses, e ela chegou até a pedir ao médico para dar um laudo dizendo que meu filho está impossibilitado de viajar, algo que o médico se recusou a fazer”, revela o homem.

Ele decidiu seguir com a viagem

Apesar da situação, o pai seguiu insistindo na viagem e, por ter a permissão para sair com o menino do país, ignorou as preocupações da mãe de seu filho.

“Vai ser a primeira vez dele saindo do país e ele está animado para ir. Minha ex-esposa e sua família estão dizendo que eu sou irresponsável por levar meu filho para viajar contra a vontade de sua mãe e sem ele estar completamente recuperado”.

Após conversar com a mãe do menino, ele retornou para revelar as verdadeiras motivações que a fizeram impedir a viagem do filho.

“Depois de insistir muito ela disse que não queria que a viagem acontecesse porque era para a primeira viagem do nosso filho ser uma viagem somente com nós três, o que não será possível já que ela se casou novamente e está grávida”, finaliza o homem.

Para os usuários do Reddit, o pai não está agindo de forma errada.

“Sua ex não quer que o filho viaje por causa de um dedo quebrado? Isso não é uma fratura grave para impedir que ele viaje!”, comentou uma pessoa.

“É só um dedo quebrado, já perdi as contas de quantos deste tive ao longo da minha vida. A mãe dele está agindo de forma manipuladora”, finalizou outra.