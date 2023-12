Jovem revela o motivo de partir o coração que a fez não ir ao casamento da irmã

Uma jovem decidiu buscar por apoio no Reddit depois de se ver em uma situação complicada envolvendo sua irmã. Segundo ela, depois de anos ouvindo que não era bem-vinda, ela se surpreendeu ao ser convidada para o casamento da irmã mais velha.

Sem se identificar, a mulher conta que tem uma meia-irmã 9 anos mais velha do que ela, que tem 17 anos. O pai de sua irmã faleceu quando ela tinha 5 anos de idade, e sua mãe se casou novamente quando ela tinha 8 anos, engravidando logo em seguida.

“Até os meus 10 anos eu achava que poderia ter um relacionamento bom com a minha irmã, mas ela sempre me rejeitou dizendo que não sou sua irmã de verdade. Ela também rejeita meu pai, que é seu padrasto, apesar da nossa mãe sempre dizer a ela que nós somos sua família”, conta a jovem.

Ela então revela que, aos seis anos de idade, as coisas ficaram complicadas e foi quando ela começou a perceber que o relacionamento com a irmã seria complicado.

“Quando eu tinha 6 anos e ela 15, nossa mãe deu à luz a nosso irmão que nasceu morto. Nossa avó veio cuidar de nós duas enquanto ela estava no hospital e eu estava magoada porque realmente queria um irmão. Tentei buscar conforto na minha irmã e ela disse que eu deveria ficar longe dela e que estava triste por o mesmo não ter acontecido comigo. Minha avó ficou horrorizada e disse a ela que um dia ela se arrependeria de dizer isso”.

As coisas mudaram

Para a jovem, o fato que a fez decidir se afastar de vez da irmã foi a postura dela durante uma noite de Natal, quando a irmã mais velha afirmou a ela que, se soubesse sobre a gravidez, teria pedido à mãe para interromper a gestação antes do nascimento dela.

“Eu alcancei o meu limite com esse comentário e fiquei bem com isso. Nos últimos 7 anos a vi umas 3 vezes. Ela evita aparecer quando eu e meu pai estamos por perto e faz questão de dizer que nós não somos bem-vindos em sua vida”.

“Porém, parece que isso mudou depois que ela ficou noiva e decidiu me convidar para o casamento porque ‘perguntas serão feitas se eu não for’. Minha mãe ficou feliz porque ela disse que realmente me queria no casamento, e ela até veio me convidar pessoalmente, mas eu disse que não vou ao casamento”.

Leia também: Sogra deixa nora de fora de uma viagem e revela ter bons motivos para fazer isso

“Ela explicou que precisa de mim e eu disse que não vou ao casamento só para ela se sair bem nessa. Ela disse que me queria viva e que não me queria em sua vida, e assim estou seguindo. Minha mãe começou a chorar e disse que nós somos irmãs, mas eu falei que perdi meu único irmão logo após ele nascer. Elas agora acham que eu estou errada, mas não vejo motivos”, finaliza a jovem.

Para os usuários do Reddit, ela definitivamente não está errada nessa situação.

“Sua irmã vem te tratando mal desde que você existe. Não faltaram tentativas da sua parte para resolver isso. Você não está errada”, comentou uma pessoa.

“Parece que sua irmã precisa urgente de terapia”, finalizou outra.