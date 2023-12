Idoso de 95 anos quebra recordes mundiais e inspira jovens em competição de natação

O nadador Guilherme da Silva, residente em Catanduva e membro do Clube de Tênis, fez história ao quebrar dois recordes mundiais durante a 70ª edição do Campeonato Brasileiro de Natação Masters em Uberlândia. Com 95 anos, Guilherme deixou para trás marcas que perduravam há mais de uma década nos estilos 200m peito e 50m borboleta, anteriormente detidos por nadadores japonês e norte-americano.

Uma jornada de 40 anos: do hobby à profissionalização na natação

Há aproximadamente 40 anos, Guilherme trocou São Paulo por Catanduva. A natação sempre foi parte de sua vida como hobby, mas foi no Clube de Tênis que a transição para o profissionalismo começou. Representando o CTC, acumulou ao longo dos anos 40 kg de medalhas, correspondentes a cerca de 500 conquistas em competições. Para Guilherme, o apoio do clube foi crucial para seu sucesso.

Treinamento dedicado e mais de 30 recordes sul-americanos

Crédito: Divulgação - Nadador premiado treina praticamente todos os dias, tanto na piscina, quanto na academia

Guilherme, que treina praticamente todos os dias, tanto na piscina quanto na academia, revela seu comprometimento com o esporte. Além dos dois recordes mundiais recentes, ele já conquistou mais de 30 recordes sul-americanos e um recorde mundial aos 90 anos, no estilo 100m borboleta, em Ribeirão Preto. Mesmo para bater o recorde dos 100m peito na última competição, enfrentou desafios, perdendo por apenas um segundo.

Diversidade de treino e obstáculos superados

O atleta destaca a importância de variar os treinos, incluindo natação e musculação, para manter a massa e a força corporal. Apesar de gostar de correr, uma lesão durante a pandemia o levou a ajustar sua rotina para caminhadas e corridas mais curtas. A conquista dos recordes mundiais nos estilos peito e borboleta, suas especialidades, foi um feito emocionante para Guilherme, que enfatiza a dificuldade de competir em piscinas de 25m quando não está acostumado.

O futuro no Clube de Tênis e inspiração para todos

Guilherme enaltece o Clube de Tênis de Catanduva, destacando a importância da estrutura, incluindo a nova piscina, e o apoio ao esporte na cidade. Projetando o futuro, ele planeja participar de competições como a Copa Brasil, que será realizada na piscina de 25m. Sua mensagem de incentivo à prática esportiva e à busca constante de objetivos ressoa ao afirmar que nunca é tarde para começar ou recomeçar, seja no esporte ou na vida em geral.

