Descoberto 'calabouço do prazer' no Airbnb: celas, couro e surpresas inusitadas

A plataforma Airbnb, conhecida por suas opções de hospedagem únicas, surpreendeu alguns usuários ao apresentar um "calabouço do prazer" em Brighton, repleto de celas, couro e elementos inusitados, deixando muitos corados.

O Wings Fetish-themed Dungeon oferece aos hóspedes uma experiência diferente do convencional, com brinquedos eróticos, um pentagrama e até mesmo um balanço de couro para momentos mais ousados.

O quarto principal exibe equipamentos pendurados nas paredes, um banco de spanking com três pares de restrições e até mesmo um poste removível, conforme solicitado. Além das ofertas típicas, como sofá, geladeira compacta e cama.

Philipp Lavra / Pexels

Detalhes surpreendentes

O quarto inclui um espelho portátil para capturar "ângulos especiais" e uma gaiola com um recorte na parte superior, cercada por mais restrições de couro. As diárias variam entre dias de semana e fins de semana, com preços de £80 para quatro horas no sábado e £120 para oito horas durante o dia. Os hóspedes devem contatar diretamente o anfitrião para períodos noturnos.

A descoberta do Airbnb peculiar em Brighton gerou reações hilárias nas redes sociais. Muitos usuários brincaram sobre a possibilidade de uma escapada romântica, enquanto outros expressaram surpresa e diversão diante da singularidade do espaço como trouxe o The Mirror.

Essa inusitada opção de hospedagem prova que o Airbnb pode ir além do convencional, proporcionando experiências únicas e, neste caso, inesquecíveis para os mais aventureiros.