Babá 'confusa' depois de ser repreendida por comer pizza

Uma jovem de 20 anos, em busca de renda extra, enfrentou uma situação desconcertante ao ser repreendida pelos pais das crianças que estava cuidando, simplesmente por ter comido parte da pizza destinada aos pequenos.

A babá, que optou por não se identificar, compartilhou sua perplexidade no Reddit após os pais reclamarem que não esperavam alimentá-la. Mesmo após garantir que os meninos foram devidamente alimentados, a babá teve dois pedaços de pizza e um pãozinho, causando a inesperada reação dos pais.

Baba-Kampus-Production-Pexels

Kampus Production / Pexels

Reações na comunidade online

O relato gerou mais de 5.000 respostas no Reddit, com muitos aconselhando a jovem a evitar futuros trabalhos para essa família.

Comentários destacaram a falta de respeito dos pais, contrastando a experiência com a prática comum de permitir que a babá compartilhe da refeição quando está presente.

Usuários expressaram surpresa com a postura dos pais, enfatizando a importância de construir uma relação de confiança e respeito com a babá, que despende tempo e esforço cuidando dos filhos. Muitos concordaram que uma boa babá é valiosa e merece ser tratada com consideração, como lembrou o The Mirror.