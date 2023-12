Arqueólogo desvenda a origem científica da 'maldição dos Faraós'

Um arqueólogo renomado, Zahi Hawass, desmistificou recentemente a "maldição dos faraós", apontando que as mortes associadas a perturbações em tumbas antigas eram resultado simples de germes acumulados. Hawass, ex-ministro egípcio de assuntos de antiguidades, compartilha informações com o US Sun, desmentindo a crença de longa data na maldição mítica, diz o New York Post.

Maldições desmascaradas

Contrariando a crença popular, Hawass afirmou que a maldição não passa de uma consequência de germes presentes nas múmias. Ele aconselhou os arqueólogos modernos sobre as limitações impostas para evitar riscos à saúde durante suas descobertas.

Top archaeologist reveals real reason behind ‘curse of the pharaohs’ https://t.co/eOufMMKuNX pic.twitter.com/ys33nvAfzl — New York Post (@nypost) December 4, 2023

O arqueólogo destacou casos históricos, como a morte de Lord Carnarvon devido a uma picada de mosquito infectado após a abertura do túmulo de Tutancâmon. Outros casos incluíram mortes relacionadas a infecções após exposição a tumbas antigas, contradizendo as histórias místicas associadas à maldição.

Hawas apresentou práticas preventivas para arqueólogos, enfatizando a importância de esperar 30 minutos após a abertura de uma tumba para permitir a dispersão de germes. Ele ilustrou isso com uma experiência recente em que encontrou um sarcófago selado, adotando medidas rigorosas para evitar a chamada 'maldição dos faraós'.

Hawass explicou que, após a descoberta do túmulo de Tutancâmon, o London Times detinha os direitos exclusivos, permitindo especulações desenfreadas de outros repórteres. Ele desmentiu as histórias criadas após a morte de Lord Carnarvon, atribuindo as narrativas à especulação, não à verdade sobre a maldição.

Hawas concluiu que a maldição dos faraós é, na verdade, uma questão científica, não mística. Ao desmitificar eventos históricos e oferecer conselhos práticos, ele destaca a importância de abordar a arqueologia com uma perspectiva baseada em evidências e conhecimento científico.