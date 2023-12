Após 4 anos, ela contou a verdade sobre um colega que encontrou durante uma viagem

Um homem decidiu compartilhar no Reddit a forma como descobriu estar sendo traído por sua esposa. Segundo ele, semanas depois do casamento ele até mesmo foi apresentado ao amante da mulher sem saber de nada.

Em um tópico do Reddit dedicado à discussão de casos sobre traição e infidelidade, o homem não identificado conta que aproximadamente um mês após seu casamento, que aconteceu quatro anos atrás, ele e a esposa viajaram para uma cidade na esperança de viver uma noite divertida e especial.

Eles escolheram um hotel interessante e, após deixarem seus pertences, se arrumaram para aproveitar a noite juntos em um bar.

“Ela estava usando um vestido longo com um decote provocante que mostrava um pouco de seus seios. Quando chegamos no bar nós escolhemos uma mesa, sentamos e pedimos um drink. Alguns instantes depois um cara apareceu, abraçou minha esposa e perguntou como ia a vida de casada”, conta.

“Eu fui apresentado ao cara que minha esposa disse ser um de seus colegas de trabalho que fica na filial da cidade. Eu consegui ver claramente que ele não tirava os olhos do decote dela, e que ela estava visivelmente incomodada com a situação. Ele saiu de perto e ela sugeriu ir para outro lugar”.

“Tempos depois ele voltou com drinks especiais para nós, depois foi para sua mesa com um grupo de caras que estavam rindo e olhando para nós. Achei que ele estava comentando sobre o decote da minha esposa, ela pediu novamente para irmos para outro lugar e essa foi a última vez que ouvi falar dele”, conta o homem.

Ele descobriu a verdade

O homem então conta que passados quatro anos ele se surpreendeu quando a esposa decidiu chamá-lo para uma conversa e revelou ter tido um caso pouco antes de seu casamento.

“Eu ainda não entendi o motivo dela ter me contado isso. Eu a questionei sobre o ocorrido e ela contou que quatro meses antes de nos casarmos ela acabou dormindo com o cara que encontramos no bar! Isso aconteceu durante uma festa da empresa, ela foi ao quarto dele e as coisas aconteceram”.

“Então eu literalmente estava naquele bar pensando que ele apenas estava tentando olhar para minha esposa quando na verdade ele tinha dormido com ela meses antes”, finaliza o homem.

Para os usuários do Reddit, o fato dela ter revelado o caso pode significar que ele ainda esteja acontecendo.

“Meu palpite é que ela ainda está fazendo isso, ou decidiu te contar do nada antes que alguma outra pessoa contasse”, comentou uma pessoa.

“Quatro anos depois ela decidiu confessar? Isso é estranho, aposto que alguém a está chantageando”, finalizou outra.

