Adolescente é apreendido após roubar Camaro amarelo

Na noite de sábado (2), a Polícia Militar do ABC Paulista registrou uma intensa perseguição a um motorista que estava conduzindo um Camaro amarelo roubado. O vídeo divulgado pela PM mostra o veículo de luxo em alta velocidade, seguido por diversas viaturas e com o helicóptero Águia dando apoio à operação.

Percurso da perseguição

De acordo com informações da Polícia Militar, a perseguição teve início em São Caetano do Sul e culminou no cruzamento da Avenida do Estado com a rua Ibitirama, na Vila Prudente, Zona Leste da capital. O condutor do veículo, um jovem de apenas 17 anos, foi apreendido pelas autoridades ao término da ação, de acordo com o G1.

Detalhes do roubo

O adolescente é acusado de roubar um homem de 31 anos e uma mulher de 32 durante o incidente. O crime, segundo relatos do jovem à polícia, ocorreu na Avenida do Taboão, no bairro Taboão, em São Bernardo do Campo. Itens como dois anéis, dois celulares, cartões, um controle remoto e uma carteira foram levados pelo comparsa do infrator.

Procedimentos legais

O caso foi registrado como roubo e localização/apreensão de veículo pelo 56º Distrito Policial (Vila Alpina), que solicitou perícia para investigação. O adolescente foi encaminhado à Fundação CASA, ficando à disposição das autoridades competentes.

Cena dramática e desfecho

As imagens divulgadas pela PM mostram o momento em que o motorista, após uma intensa perseguição, é cercado por uma significativa quantidade de viaturas policiais. Uma das viaturas posicionou-se à frente do veículo roubado, impedindo sua passagem e levando à detenção do adolescente.

Conforme relato da Polícia Militar, a perseguição teve início quando uma equipe constatou que o carro era roubado e ordenou que o condutor parasse. No entanto, o adolescente desobedeceu à ordem e empreendeu fuga, resultando na ação policial.