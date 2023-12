Abandonado e esperançoso: cão aguarda semanas por família desaparecida

Um emocionante episódio de lealdade canina vem à tona na Flórida, onde Salvatore, um fiel cão, aguardou incansavelmente na porta da casa de seus donos por duas semanas. O pobre animal, sem saber que havia sido abandonado, mantinha a esperança de que sua família retornaria.*

Salvatore, agora sob os cuidados da Everglades Angels Dog Rescue, recebeu uma segunda chance após ser deixado para trás quando sua família se mudou. Um membro da equipe de resgate compartilhou: "Salvatore foi deixado para trás quando sua família se mudou. Ele esperou em casa, acreditando que eles voltariam por ele."

Após meses de espera, Salvatore finalmente encontrou um lar permanente. Um membro da equipe de resgate compartilhou: "Salvatore foi para seu lar permanente no domingo. O incrível é que ele foi adotado por uma família que já havia adotado anteriormente e que perdeu seu grande buldogue americano no ano passado. Uma família maravilhosa para um cão maravilhoso."

Cao-e-dono-Zen-Chung-Pexels

Zen Chung / Pexels

Da solidão a um lar feliz

A história tocante de Salvatore, compartilhada pela Everglades Angels Dog Rescue em sua página no Facebook, ganhou uma legião de fãs dedicados. Os usuários das redes sociais expressaram sua alegria pelo final feliz de Salvatore e criticaram a crueldade do abandono de animais por parte de alguns seres humanos, como trouxe o The Mirror.

Uma usuária das redes sociais comentou: "Nunca entenderei como as pessoas podem abandonar seus cães, deixando-os para um destino desconhecido." Ela acrescentou: "A história de Salvatore não terminou com seu abandono, graças à bondade e compaixão da Everglades Angels."

Outro usuário destacou: "Filhote precioso. Traído por aqueles que deveriam amá-lo e cuidar dele - abandonado por eles! Aliviado por saber que agora está seguro e bem cuidado." Um terceiro usuário questionou: "Como as pessoas simplesmente deixam seus cães do lado de fora de suas casas - a única coisa que eles conhecem. As criaturas mais leais do planeta são constantemente decepcionadas por seus próprios humanos."