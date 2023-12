A arte do vinho: especialistas alertam sobre como segurar sua taça corretamente

Enquanto muitos desfrutam de um bom vinho sem pensar na maneira como seguram a taça, dois especialistas em etiqueta britânica esclarecem a postura correta. Segundo Jo Bryant, segurar a taça pela haste é mais "prático e elegante", mantendo os vinhos brancos gelados e evitando impressões digitais no copo. Para os tintos, no entanto, a regra pode ser quebrada.

O especialista em vinhos, David Gill, destaca que segurar a taça pela taça pode aquecer um Malbec ou outro tinto que esteja um pouco frio demais. Ele argumenta que isso ajuda a "liberar os aromas importantes no copo". Mas, quando se trata de degustar o vinho, a recomendação é segurar pela haste e girar delicadamente a taça para liberar aromas e sabores, evitando derramamentos.

Taca-de-vinho-Pixabay

Pixabay

Escolha certa de taça

Os especialistas também destacam a importância do tamanho da taça: taças maiores são ideais para tintos, permitindo que os aromas "respirem". Para os vinhos brancos, taças menores são mais adequadas. No entanto, Jo Bryant ressalta a importância de manter as taças limpas, sem lascas, seja uma taça de haste ou um copo estilo continental.

Se você domina a etiqueta do vinho, mas sempre acaba estragando metade da garrafa, pode estar armazenando de maneira incorreta. A educadora de vinhos Warner Boin sugere, no TikTok, transferir o restante do vinho para um recipiente hermético após aberto. Essa prática, segundo Boin, mantém o sabor fresco por até uma semana, proporcionando uma experiência prolongada após a abertura.

Essas dicas não apenas elevam a experiência do vinho, mas também garantem que cada gole seja aproveitado da melhor forma possível como lembrou o The Mirror. Aproveite seus momentos com vinho, saboreando cada nota e aroma.