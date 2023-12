Sogra deixa nora de fora de uma viagem e revela ter bons motivos para fazer isso

Viagens em grupo sempre são complicadas. Muitas vezes alguns dos viajantes acabam precisando abrir mão de suas vontades para acompanhar a maioria do grupo, o que pode gerar alguma confusão como foi o caso de uma mulher que decidiu buscar ajuda no Reddit.

Segundo ela, a sogra está planejando uma viagem com todas suas noras, mas propositalmente a deixou de fora da lista de convidadas após um incidente ocorrido anos antes.

“Estávamos de férias com a família anos atrás e tive uma briga enorme com minha sogra após perder um jantar de família ‘importante’ no restaurante em que ela e meu sogro se conheceram. Não gosto muito de viagens planejadas, então acabei me perdendo na agenda e esqueci do jantar”, revela a mulher.

“Na última semana, descobri que minha sogra e todas as minhas cunhadas vão para a Califórnia neste verão e estão planejando isso há 1 ano. Eu fiquei de fora de todo planejamento e da viagem por causa da briga que tive com minha sogra anos atrás”.

Ela cobrou uma explicação

Dizendo ser do tipo de pessoa que gosta de esclarecer todas as situações, a mulher liogu para sua sogra e cobrou explicações sobre o motivo de não ter sido convidada para a viagem.

Após pressionar a mãe de seu marido, ela soube que a viagem seria um momento de atividades planejadas e que por isso não foi incluída.

“Eu disse que isso era desculpa porque eu poderia acompanhá-las no tempo livre das atividades e fazer as demais que eu escolhesse, mas aí minha sogra disse a verdade”.

“Ela falou que não ia pagar uma viagem para mim ficar longe de todas e ela afirmou ter jurado nunca mais me levar para viajar em família porque estraguei sua viagem de aniversário anos atrás com o meu comportamento ‘egoísta’. Nós brigamos feio e eu desliguei”.

“Mandei uma mensagem criticando todas as minhas cunhadas por seu comportamento mesquinho e por apoiarem minha sogra controladora, e acordei com mensagens dizendo que elas também não me queriam na viagem. Meu marido me apoia, mas depois de tentar me defender e ser criticado ele decidiu colocar o corpo fora disso”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela deve apenas aceitar que não foi convidada e seguir em frente.

“Sua sogra está pagando pela viagem para todos fazerem atividades juntos e terem momentos juntos, você está errada ao esperar que ela te convide sabendo que você não fará isso”, comentou uma pessoa.

“Não se esqueça do fato de que em uma viagem anterior de família você deixou a família de lado para curtir sozinha”, finalizou outra.